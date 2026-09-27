Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της

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Νονοί έγιναν η Πάολα και ο πρώην σύζυγός της, Φώτης. Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Φώτης μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο και τη χαρμόσυνη ημέρα, αποκαλύπτοντας έτσι το ευχάριστο γεγονός.

Από αυτή την ξεχωριστή στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει η κόρη τους, Παολίνα.

Μπορεί η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, ωστόσο διατηρούν άψογες σχέσεις για χάρη της κόρης τους.

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