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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της

ποαλ
clock 11:00 | 27/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νονοί έγιναν η Πάολα και ο πρώην σύζυγός της, Φώτης. Μέσα από ανάρτησή του στα social media,  ο Φώτης μοιράστηκε στιγμιότυπα από το μυστήριο και τη χαρμόσυνη ημέρα, αποκαλύπτοντας έτσι το ευχάριστο γεγονός.

Από αυτή την ξεχωριστή στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει η κόρη τους, Παολίνα.

Μπορεί η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, ωστόσο διατηρούν άψογες σχέσεις για χάρη της κόρης τους.

παολα
παολα

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