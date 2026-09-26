Μαντζώρος: Η μικρή βελτίωση μετά το εγκεφαλικό

Η οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο επόμενο βήμα. O ηθοποιός χρειάζεται να συνεχίσει την προσπάθεια αποκατάστασής του σε εξειδικευμένο κέντρο, όμως η δαπάνη φτάνει, σύμφωνα με τη σύζυγό του, τις 10.000 ευρώ κάθε μήνα.

Η Αντωνία Καλαντζή απευθύνεται δημόσια σε όσους μπορούν να βοηθήσουν, καθώς θεωρεί ότι η μεταφορά του πρέπει να γίνει άμεσα.

Έχουν περάσει δεκατρείς μήνες από το βαρυ εγκεφαλικό που υπέστη. Η πορεία του εξακολουθεί να απαιτεί φροντίδα, αλλά η οικογένειά του βλέπει μια μικρή αλλαγή που της δίνει ελπίδα: ο Στάθης Μαντζώρος μπορεί πλέον να αναγνωρίζει τους δικούς του ανθρώπους. Μιλώντας στην «Espresso», η σύζυγός του περιέγραψε τόσο αυτή την εξέλιξη όσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Η μικρή πρόοδος που δίνει ελπίδα

Η Αντωνία Καλαντζή απέφυγε να παρουσιάσει την κατάσταση ως μια μεγάλη ανατροπή. Εξήγησε, ωστόσο, ότι η δυνατότητα του συζύγου της να αναγνωρίζει τα οικεία του πρόσωπα είναι ένα βήμα με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια: «Ο Στάθης είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια μικρή εξέλιξη, που μας κάνει αισιόδοξους. Μπορεί πια και μας αναγνωρίζει».

Για την ίδια, αυτή η πρόοδος καθιστά ακόμη πιο πιεστική την ανάγκη να αρχίσει η επόμενη φάση της φροντίδας του. Όπως είπε, η νοσοκομειακή αντιμετώπιση έχει προσφέρει όσα μπορούσε σε αυτό το στάδιο, ενώ η αποκατάσταση απαιτεί πλέον χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό με σχετική εξειδίκευση. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αποτελούν σοβαρή ανησυχία και ότι η οικογένεια ήδη καταβάλλει προσπάθειες με ιδιωτικές φυσικοθεραπείες και εργοθεραπείες.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί, το έκαναν. Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργεί σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε. Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται».

Η οικογένεια αναζητεί ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης με Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και οργανωμένη ιατρική υποστήριξη. Αυτή η ανάγκη, όπως εξηγεί η Αντωνία Καλαντζή, ανεβάζει το μηνιαίο κόστος σε ένα ποσό που δεν μπορεί να καλύψει μόνη της.

«Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα».

Η ίδια αναφέρει ότι δεν γνώριζε πόσο ακριβή θα ήταν αυτή η φάση της θεραπείας. Περιγράφει μια καθημερινότητα στην οποία συνδυάζει την εργασία, την ανατροφή των παιδιών και την προσπάθεια να εξασφαλίσει τη φροντίδα του συζύγου της, ενώ εξακολουθεί να πληρώνει ενοίκιο. Η δημόσια έκκληση, όπως λέει, προέκυψε από την ανάγκη να συνεχιστούν οι θεραπείες που θεωρεί απαραίτητες.

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