Δήμος Πλατανιά: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Roadshow "Δείξε μου Το Δρόμο"

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνδιοργάνωση με την EMSA – Education και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πολύκεντρο Βουκολιών, το Roadshow «Δείξε μου Το Δρόμο» για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Η εκδήλωση διήρκεσε από τις 12:00 έως λίγο πριν τις 18:00 και συνδύασε τον επιστημονικό διάλογο, τις προτάσεις των φορέων και τη βιωματική εκπαίδευση μικρών και μεγάλων.

Στους χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της εκπαίδευσης και της ασφαλούς μετακίνησης σε έναν Δήμο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τροχαία συμβάντα. Παρουσίασε τις υποδομές που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και όσες προγραμματίζονται άμεσα, με στόχο την αναβάθμιση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή. Επίσης έκανε εκτενή αναφορά για το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του δήμου Πλατανιά και τις προτάσεις που δίνει για επίλυση κυκλοφοριακών θεμάτων με ασφάλεια.

Image

Στη συνέχεια χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας απηύθυνε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Μαλανδράκη Σοφία εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, αναφερομένη στη μεγάλη σημασία που έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες ιδιαίτερά για την νέα γενιά

Ο υπεύθυνος και συνιδρυτής της EMSA – Education, σύμβουλος οδικής ασφάλειας Γιώργος Γαϊτανόπουλος, στάθηκε στην ανθρωποκεντρική διάσταση της κινητικότητας και στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας μικρών και μεγάλων στο αστικό περιβάλλον. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ως θεσμού, με φετινή θεματική τη διαγενειακή δικαιοσύνη.

Image

Το πρώτο πάνελ, με συντονιστή τον κ. Γαϊτανόπουλο και τη συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά, εστίασε στην πόλη του αύριο: στις έξυπνες μεταβάσεις που απαιτούνται ώστε μια πόλη να γίνει βιώσιμη και στη συλλογή δεδομένων που θα αξιοποιούν οι υπηρεσίεςπρος όφελος των πολιτών.

Ο Νίκος Σπανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη πόλη, η αρχιτέκτονας δημόσιου χώρου Μαρίνα Μιχαηλίδου στις μελέτες και τον σχεδιασμό αναπλάσεων, και η Μαρία Παπαδακάκη, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιώσιμης Κινητικότητας LaHeRS του ίδιου Πανεπιστημίου, στις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις της βιώσιμης κινητικότητας.

Το δεύτερο πάνελ, με συντονιστή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή Δημήτρη Μουντάκη, είχε ως θέμα την οδική ασφάλεια. Ο Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, Αντώνης Κρασουδάκης, μίλησε για τα τροχαία συμβάντα μέσα από την πολυετή εμπειρία του. Με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Τροχαίας ΒΟΑΚ, Λευτέρη Σταγάκη, και του ιατρού του ΕΚΑΒ Χανίων, Κώστα Λάμπρη, η συζήτηση κάλυψε την άμεση παρέμβαση μετά από ένα τροχαίο, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του Πολυκέντρου με βιωματικά εργαστήρια. Περισσότερα από 20 παιδιά διαφόρων ηλικιών, αλλά και ενήλικες, είδαν μέσα από προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας πώς μοιάζει ένα τροχαίο συμβάν, κατανόησαν στην πράξη τη σημασία της ζώνης ασφαλείας και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην δράση παραβρεθήκαν οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά κ. Γεώργιος Καλαιτζάκης, ο κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, και ο κ. Αρτέμιος Κουτσαυτάκης

Κοινή πρόθεση του Δήμου Πλατανιά και της EMSA – Education είναι το πρόγραμμα «Δείξε μου Το Δρόμο» να αξιοποιηθεί στα σχολεία του Δήμου κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έκρηξη στην Πλάκα: Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους

Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: Έως και 6 αυτόφωρα την ημέρα - Τρομακτική αύξηση

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 160 άτομα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, στα νότια του νησιού