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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά συνολικά 21 μεταναστών, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι

Περιπολικό
clock 17:06 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21, ανάμεσά τους και οκτώ ανήλικοι.

Πιο συγκεκριμένα, στη Σταυρούπολη συνελήφθη 22χρονος Ρουμάνος, στο όχημα του οποίου εντοπίστηκαν επτά μετανάστες- μεταξύ αυτών τρεις ανήλικοι.

Επιπλέον, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, 19χρονος από τη Λετονία προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αλλά ακινητοποιήθηκε στον 'Αγιο Βασίλειο. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν έξι αλλοδαποί, από τους οποίους δύο ανήλικοι.

Τέλος, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον Προφήτη, συνελήφθη 24χρονος από τη Γεωργία, ο οποίος μετέφερε οκτώ αλλοδαπούς και μεταξύ αυτών τρεις ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μεταφερόμενοι προέρχονται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία, ενώ στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Κατά δήλωσή τους, είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έχοντας καταβάλλει χρηματικά ποσά σε κυκλώματα διακινητών. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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