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- Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου

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clock 15:24 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.



1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 29 Σεπτεμβρίουθα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.

· Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.

· Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

· Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε1.100δικαιούχουςσε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

· Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.



2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 21.000.000ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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