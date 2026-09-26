Φλωρίδης για τηλεφωνικές απάτες: “Θα τους πάρει ο διάολος, τέλος”

Στη επικείμενη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης αναφορικά με τηλεφωνικές απάτες κατά ηλικιωμένων επανήλθε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.



Μιλώντας στο Action24 το πρωί του Σαββάτου (26/9), τόνισε αρχικά ότι «η πολιτεία κάνει δύο πράγματα: Η ΕΛ.ΑΣ., όπως εξήγγειλε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ιδρύει ειδικό τμήμα σε αυτή την καταπληκτική υπηρεσία που ονομάσαμε ελληνικό FBI -η οποία, όπως είδατε, γίνεται ένα έγκλημα και σε δύο μέρες τούς έχουν πιάσει. Εκεί κάνει ειδικό τμήμα για αυτές τις απάτες».

«Σε συνεργασία μαζί τους (σ.σ.: την ΕΛ.ΑΣ.) φέρνουμε νέα διάταξη, που θα ψηφιστεί σε λίγες ημέρες, όπου αυτές οι απάτες γίνονται όλες κακουργηματικής μορφής και η κάθειρξη θα είναι από 8 μέχρι 10 χρόνια, ενώ τώρα είναι ανάλογα με τα ποσά, που σημαίνει ότι όταν είναι κάτω από 120.000 ευρώ είναι πλημμέλημα, “γεια σας” δηλαδή. Τώρα από το ένα ευρώ, μέσα» ξεκαθάρισε ο κ. Φλωρίδης.

«Θα πάνε φυλακή και θα πάνε για χρόνια»



Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει μεν ειδικές επιβαρυντικές περιπτώσεις, «όμως καθολικά για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή, η μεν Αστυνομία κάνει το ειδικό τμήμα, εμείς ως υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετούμε ότι όλα αυτά γίνονται κακουργήματα και δεν υπέχει περίπτωση εάν πει το δικαστήριο “ένοχος” να μην πας φυλακή. Θα πάνε και θα πάνε για χρόνια».

«Τους είπα ότι θα τους πάρει ο διάολος, θα τους πάρει ο διάολος. Τέλος» τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

"Δεν υπάρχει δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος, αλλά ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, ο Τσίπρας δε βάζει μυαλό"

Δεν υπάρχει δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος, αλλά ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας», είπε στην ίδια συνέντευξη ο Υπουργός.

«Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου, δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Ε, αυτό τον καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά και από τη στιγμή που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες —γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει κουνηθεί όλη— αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα, ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός», ανέφερε αρχικά στο Action24 o κ. Φλωρίδης.

«Τώρα, επειδή μου λένε διάφορα εκεί, λένε ότι έθεσα ένα ζήτημα, ένα δίλημμα "Μητσοτάκης ή Ερντογάν". Αυτό δεν το είπα εγώ. Αυτό το είπε ο Ανδρουλάκης και το είπε όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή εγώ είπα ακριβώς αυτά που σας λέω», πρόσθεσε.

«Γιατί μετά από αυτό —δηλαδή μετά από αυτή την παραδοχή, αν όντως η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση, αν οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι δύσκολες και ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη— έρχεται το ερώτημα: ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας; Εγώ θέλω να συζητήσουμε για το ποιος μεταξύ των Ελλήνων πολιτικών μπορεί να το κρατήσει σε αυτές τις συνθήκες.

Το δίλημμα λοιπόν "Μητσοτάκης ή Ερντογάν" δεν τέθηκε ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή; Παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημμα "Μητσοτάκης ή χάος" και τώρα "Μητσοτάκης ή Ερντογάν".

«Ο Τσίπρας δεν βάζει μυαλό»

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον «διχαστικό», σημειώνοντας πως «έβγαλε τον κανονικό του εαυτό»

«Λοιπόν, ο Τσίπρας τώρα... ο Τσίπρας τι είναι; Είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι "ρε εσύ, κάτι μπορεί να έγινε με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ.", έρχεται και ξαναβγάζει τον κανονικό του εαυτό.

Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός; Ένας διχαστικός. Ένας διχαστικός λόγος που θύμισε εκείνο το φοβερό του 2015: "Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε". Άρα δηλαδή στη δημοκρατία το αποτέλεσμα είναι ότι όποιος νικήσει θα τελειώσει τους υπολοίπους; Ε, δεν είναι αυτή η δημοκρατία.

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