Καταγγελία μητέρας παιδιού ΑμΕΑ για τη γιατρό του Κολωνακίου: «Πρότεινε μέθη 3.700 ευρώ για τον 8χρονο γιο μου»

Νέα σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως για τη γιατρό που κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά από μητέρα 8χρονου παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η συγκεκριμένη γιατρός είναι μία από τους δύο που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η μητέρα καταγγέλλει ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τη γιατρό λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο να υποβληθεί και το παιδί της σε αντίστοιχη θεραπευτική διαδικασία. Όπως υποστηρίζει, είχε εντοπίσει τη γιατρό μέσω διαδικτυακής αναζήτησης, ενώ αναφέρει ότι είχε ακούσει και συστάσεις από άλλους ανθρώπους που γνώριζαν ή είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

Η γυναίκα εξηγεί ότι το παιδί της έχει βαριά μορφή αυτισμού και ότι, σύμφωνα με αιματολογικές εξετάσεις που είχε πραγματοποιήσει, είχαν προκύψει ευρήματα τα οποία η ίδια περιγράφει ως αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μυκοτοξινών και άλλων ουσιών.

Στην προσπάθειά της να αναζητήσει θεραπευτική λύση, όπως λέει, πληροφορήθηκε για μία μέθοδο που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον «καθαρισμό» του αίματος και αναζήτησε κλινικές που την εφαρμόζουν.

«Δεν είχε δει ποτέ από κοντά το παιδί»

Κομβικό σημείο της καταγγελίας αποτελεί ο ισχυρισμός ότι η κατηγορούμενη γιατρός δεν είχε εξετάσει από κοντά ούτε το παιδί ούτε είχε προηγουμένως συναντήσει τη μητέρα, πριν συζητηθεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η καταγγέλλουσα, η επικοινωνία τους γινόταν τηλεφωνικά και μέσω γραπτών μηνυμάτων. Σε ένα από τα μηνύματα που είχε αποστείλει η γιατρός στη μητέρα, αναφερόταν ότι αναζητούσε αναισθησιολόγο, καθώς αρκετοί απουσίαζαν με άδεια.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι της προτάθηκε η θεραπεία να γίνει με μέθη, καθώς το παιδί, λόγω της κατάστασής του, θα δυσκολευόταν να παραμείνει ακίνητο επί μακρόν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως αναφέρει, ρώτησε τη γιατρό εάν υπήρχε κίνδυνος και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε.

Η καταγγελία για τα 3.700 ευρώ

Σύμφωνα με τη μητέρα, το συνολικό ποσό που της ζητήθηκε για τη θεραπεία ανερχόταν σε 3.700 ευρώ. Η διαδικασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε δύο συνεδρίες. Η πρώτη την Παρασκευή και η δεύτερη τη Δευτέρα.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η αναφορά της στον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιζόταν η φλεβική πρόσβαση στο παιδί. Η μητέρα ισχυρίζεται ότι της ζητήθηκε να μεταβεί προηγουμένως με το παιδί σε νοσοκομείο, προκειμένου να τοποθετηθούν φλεβικές γραμμές, και στη συνέχεια να το μεταφέρει με ταξί στο ιατρείο της γιατρού στην οδό Καρνεάδου, όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία.

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση

Από την περιγραφή της γυναίκας προκύπτει ότι η θεραπεία που της είχε παρουσιαστεί σχετιζόταν με διαδικασία πλασμαφαίρεσης, η οποία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο, τον τρόπο εισαγωγής του στην Ελλάδα, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν εκεί.

Η μητέρα περιγράφει τη διαδικασία όπως την είχε κατανοήσει η ίδια, λέγοντας ότι θα αφαιρούνταν πλάσμα από το αίμα του παιδιού, θα γινόταν επεξεργασία του και στη συνέχεια θα επέστρεφε στον οργανισμό. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι είχε απευθυνθεί και σε κλινικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών για παρόμοια θεραπεία, ωστόσο αρνήθηκαν να αναλάβουν το παιδί λόγω της μικρής του ηλικίας. Το παιδί είναι οκτώ ετών.

«Θα μπορούσε να ήταν το δικό μου παιδί»

Η μητέρα περιγράφει ότι είχε προγραμματίσει να μεταβεί με τον γιο της στο συγκεκριμένο ιατρείο την εβδομάδα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, δηλώνει συγκλονισμένη από το γεγονός ότι, όπως λέει, το δικό της παιδί θα μπορούσε να είχε βρεθεί στην ίδια θέση. «Πολύ εύκολα θα μπορούσε να ήταν το δικό μου παιδί και να είχε πεθάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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