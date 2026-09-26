Πλάκα: Τραγικός επίλογος στην κατάρρευση του κτιρίου, εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίοι σοροί -Έξι οι νεκροί

Τραγικός είναι ο επίλογος από την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, αφού πλέον όλοι οι αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκαν άλλοι δυο σοροί στα συντρίμμια.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν δύο ακόμη νεκρούς μέσα στα συντρίμμια. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί η σορός ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 02:00, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ είχαν ανασύρει από το κατεστραμμένο κτίριο τη σορό μιας γυναίκας. Αργότερα και οι άλλοι δυο αγνοούμενοι εντοπίστηκαν νεκροί στα συντρίμμια και έτσι έξι είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Στο σημείο επιχείρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτιρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

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