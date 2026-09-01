Πασχάλης: «Περιμένω εξελίξεις στην υπόθεση του παιδιού, δεν γίνεται να μείνει κρυφό»

Ο Πασχάλης παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day για την υπόθεση του εξώγαμου παιδιού για την οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί στο προσκήνιο.

Στο επίκεντρο τότε βρέθηκε η εξωσυζυγική του συνεύρεση με την Ουρανία Τουτουντζή και η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε για την πατρότητα του παιδιού της.

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί στην υπόθεση του παιδιού, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαιη στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Περιμένω εξελίξεις επί του θέματος. Δε γίνεται να μείνει κρυφό. Δε γίνεται» είπε.

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