Καινούργιου: «Είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής, τα είχα βάλει στο ψυγείο και τελικά έμεινα έγκυος φυσιολογικά»

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H Kατερίνα Καινούργιου γύρισε τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 2025, όταν έμεινε έγκυος στην κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν ένα βήμα πριν ξεκινήσει εξωσωματική και είχε ήδη προμηθευτεί τα απαραίτητα φάρμακα.

«Εμείς ήμασταν στο τσακ να μπούμε στην εξωσωματική», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Σκέψου, εγώ είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής. Τα είχα βάλει στο ψυγείο και μου λέει ο γιατρός “εντάξει, τώρα το καλοκαίρι χαλάρωση, ξεκινάμε από Σεπτέμβριο”», αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

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