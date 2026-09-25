Βόλος: Ελεύθερος ο αστυνομικός που έπαιρνε χρήματα για να διαγράφει παραβάσεις - «Θα επέστρεφε τα ποσά»

Ελεύθερος, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολής εγγύησης 1000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου ο αστυνομικός που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της δωροληψίας, παράβασης καθήκοντος και κατάχρησης εξουσίας σχετικά με χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε από πολίτες, προκειμένου να μην επιβληθούν ή να διαγραφούν τροχονομικές παραβάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η υπόθεση δεν αφορά, δωροληψία με την έννοια της οριστικής ιδιοποίησης των χρημάτων, αλλά μια παράνομη πρακτική κατά την οποία τα ποσά θα επιστρέφονταν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ίδια έκανε λόγο για έναν αστυνομικό με πολυετή υπηρεσία, τον οποίο χαρακτήρισε ως άνθρωπο με ήθος και προσφορά στην υπηρεσία. Υποστήριξε, ότι οι συνθήκες και η πίεση που αντιμετώπιζε συνέβαλαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ τόνισε ότι πρόθεσή του είναι να αποκαταστήσει τη ζημία, επιστρέφοντας τα χρήματα.

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, στάθηκε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι σχετικές τροχονομικές κλήσεις καταχωρίζονταν κανονικά. Κατά τον ίδιο, το στοιχείο αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος δεν σκόπευε να προκαλέσει μόνιμη οικονομική ζημία στο Δημόσιο, αλλά να αποκαταστήσει εκ των υστέρων τα ποσά. Ωστόσο, αναγνώρισε πως μια τέτοια πρακτική συνιστά παράνομη χρήση χρημάτων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

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