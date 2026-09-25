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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Ορκωμοσία νέων και εξελιχθέντων μελών Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

μελη δεπ π.κ
clock 14:06 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:

1. Κωνσταντίνος Λιούκας , νέος διορισμός, μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Οικονομική».



2. Αργύρης Νιπυράκης, νέος διορισμός, μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση».



3. Εμμανουήλ Σειραγάκης, εξέλιξη, μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία Θεάτρου 19ος-20ος αιώνας''.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και το μέλος Δ.Ε.Π. που εξελίχθηκε σε ανώτερη βαθμίδα, για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.

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