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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Πάμελα Άντερσον έσπασε έναν βασικό προσωπικό κανόνα με τη νέα εμφάνισή της

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clock 15:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Pamela Anderson παρέκαμψε τον κανόνα της για τις «χωρίς μακιγιάζ» δημόσιες εμφανίσεις και παρουσιάστηκε στην πιο γκλάμουρ εκδοχή της στην επίδειξη του Vogue World κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, στις 22 Σεπτεμβρίου.

Με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της χτενισμένα σε μπούκλες που έπεφταν στο πλάι, η Άντερσον εντυπωσίασε με κατάμαυρο eyeliner και γκρι σκιά ματιών για ένα smokey eye λουκ, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα ανοιχτό ροζ κραγιόν.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με ένα χρυσό μακρύ φόρεμα από λαμέ ύφασμα  του οίκου Ferragamo, το οποίο συνδύασε με ένα μεγάλο κολιέ με αλυσίδα, ένα βραχιόλι και ένα δαχτυλίδι κοκτέιλ.

Αυτή ήταν μια από τις σπάνιες φορές που η Άντερσον επέλεξε να αφεθεί στην προστασία του μακιγιάζ στο κόκκινο χαλί από το 2023, όταν είχε ορκιστεί να σταματήσει να χρησιμοποιηθεί μάσκαρα, ρουζ και κραγιόν.

«Είναι ακριβώς στο χαρακτήρα μου να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα και να κάνω το αντίθετο», είχε πει αστειευόμενη στο Elle

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L52 (@l52world)

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