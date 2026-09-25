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Ηράκλειο: Ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις στην οδό Ορακίων στη Νέα Αλικαρνασσό

ασφαλτοστρωση
clock 11:52 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από τη Δευτέρα 28/09/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ορακίων στη Νέα Αλικαρνασσό, από τη συμβολή της με την οδό Καρτερού μέχρι τη συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Οι παραπάνω εργασίες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις (4) ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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