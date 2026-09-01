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GOSSIP - LIFESTYLE

Καινούργιου: "Για μένα είναι λάθος η Μαλέσκου να είναι πιο πάνω από την Ζαρίφη"

ζαρ
clock 12:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε μέσα από τη «Super Κατερίνα» για την εκπομπή που παρουσιάζουν η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Συγκεκριμένα σχολίασε πως, κατά την άποψή της, η συνεργασία τους θα πρέπει να βασίζεται σε έναν ισότιμο ρόλο.

«Με συγχωρείτε, θα το πω πολύ ευγενικά. Ούτε εμένα μου αρέσει που δεν είναι ισάξια με τη Μαλέσκου και θα το πω με πολύ σεβασμό και στη Μαλέσκου, γιατί μ’ αρέσει και η Ιωάννα. Θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Θα έπρεπε τουλάχιστον από σεβασμό στα χρόνια της Κατερίνας και όλη της την πορεία της, να είναι ισάξιες. Θα μπορούσε να γίνει πενήντα πενήντα. Για μένα θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Είναι μεγάλο λάθος του Open», σχολίασε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Θέμη Μάλλη, γιατί ξέρω και πόσο πολύ πιστεύει ο Θέμης στην Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν ξέρω ποιανού είναι απόφαση να είναι πιο πάνω η Ιωάννα από την Κατερίνα. Για μένα είναι λάθος Αρχικά ο λόγος της Κατερίνας, τα ελληνικά της, η γνώση της, η παιδεία της, όλα είναι τόσο άρτια που ο τηλεθεατής θέλει να τη βλέπει. Για μένα είναι λάθος χειρισμός του καναλιού», συμπλήρωσε

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