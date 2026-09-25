Το πράσινο μακιγιάζ ματιών είναι η νέα τάση!

Το φθινόπωρο φέρνει συνήθως πιο ζεστές και σκούρες αποχρώσεις στο μακιγιάζ, όμως φέτος το πράσινο έρχεται να δώσει μια διαφορετική πινελιά στο eye makeup.

Από τις πιο διακριτικές olive αποχρώσεις μέχρι τα έντονα emerald tones, το χρώμα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και γίνεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της σεζόν.

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Η επιστροφή του χρώματος στα μάτια είναι μέρος της γενικότερης αλλαγής που βλέπουμε στις τάσεις ομορφιάς για το 2026.

Μετά από αρκετό καιρό όπου το clean και σχεδόν αόρατο μακιγιάζ είχε την τιμητική του, οι προτάσεις των makeup artists γίνονται ξανά πιο τολμηρές, με έντονες αποχρώσεις και διαφορετικές υφές.

Το πράσινο, μάλιστα, ταιριάζει ιδανικά στην εποχή. Οι olive, khaki, moss και forest green τόνοι μπορούν να φορεθούν εύκολα ακόμη και σε ένα καθημερινό makeup, λειτουργώντας ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στις κλασικές καφέ σκιές.

Αντίθετα, για το βράδυ, οι emerald και metallic εκδοχές χαρίζουν περισσότερη ένταση και ένα πιο glamorous αποτέλεσμα.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να δημιουργήσεις ένα έντονο ή υπερβολικό makeup look για να υιοθετήσεις το πράσινο. Για την ημέρα, μπορείς να απλώσεις μια olive σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο και να την πλαισιώσεις με καφέ μολύβι και mascara. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό, αλλά αποκτά αμέσως περισσότερο ενδιαφέρον.

Για μια βραδινή εμφάνιση, μπορείς να ενισχύσεις την εξωτερική γωνία με μια πιο βαθιά πράσινη απόχρωση ή να προσθέσεις metallic σκιά στο κέντρο του βλεφάρου για περισσότερη λάμψη. Ακόμη, ένα forest green μπορεί να αντικαταστήσει το κλασικό μαύρο σε ένα smoky eye, χαρίζοντας ένα πιο σύγχρονο αποτέλεσμα.

Το πράσινο του φθινοπώρου 2026 δεν έχει, λοιπόν, απαραίτητα τον έντονο και pop χαρακτήρα που μπορεί να φαντάζεσαι. Αντίθετα, κινείται σε γήινους, μυστηριώδεις και elegant τόνους, από το σχεδόν χακί ματ μέχρι το λαμπερό πράσινο που θυμίζει πολύτιμο λίθο.

Και αυτή ακριβώς η ευελιξία είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό: έχει αρκετή ένταση ώστε να ανανεώσει το κλασικό μακιγιάζ, αλλά παραμένει αρκετά κομψό για να λειτουργήσει ως το νέο φθινοπωρινό neutral.

Πηγή: jenny.gr

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