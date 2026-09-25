Γκαφατζής διαρρήκτης: Μπήκε με σάντουιτς, βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά (βίντεο)

Ένας διαρρήκτης στη Ρόδο, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και κλέφτης για… κλάματα ή να είναι πρωταγωνιστής κωμωδίας.

Ο διαρρήκτης μπήκε σε κατάστημα ξημερώματα, έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμειακή μηχανή, βγήκε έξω για να καπνίσει και στη συνέχεια επέστρεψε επειδή είχε ξεχάσει ένα σημαντικό μέρος από τα χρήματα.

Βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά

Μόλις μπήκε στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη και είχε μέσα χρήματα. Στο ένα χέρι, ωστόσο, κρατούσε ένα σάντουιτς, αφού μάλλον… πεινούσε. Ο διαρρήκτης πήρε τόσο τα κέρματα όσο και τα χαρτονομίσματα, όμως όταν βγήκε από το κατάστημα έφυγε έχοντας μαζί του μόνο τα κέρματα. Τα χαρτονομίσματα έμειναν πίσω στην ταμειακή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, αντί να συνεχίσει αμέσως την προσπάθεια διαφυγής, κάθισε έξω από το κατάστημα και άναψε ένα τσιγάρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Λίγο αργότερα φαίνεται να αντιλαμβάνεται το λάθος του και επιστρέφει στο εσωτερικό.

Αυτή τη φορά παίρνει τα χαρτονομίσματα και τα μετράει ένα προς ένα πριν αποχωρήσει οριστικά. Η διάρρηξη, τουλάχιστον από πλευράς λείας, είχε ολοκληρωθεί. Όχι όμως και η λίστα με τα πράγματα που άφησε πίσω.

Το σάντουιτς που είχε μαζί του σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης έμεινε τελικά στο κατάστημα. Έτσι, ο δράστης παραλίγο να φύγει και χωρίς τα χρήματα, να ξεχάσει το φαγητό του αλλά το διάλειμμα για τσιγάρο το έκανε.

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Πλάκα: Απίστευτες εικόνες καταστροφής μετά την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου (εικόνες - βίντεο)