Πολιτικός κλείστηκε για 13 ώρες στην τουαλέτα του Κοινοβουλίου: Τον έβγαλαν με λοστό

Μια μικρή περιπέτεια που δύσκολα θα ξεχάσει έζησε Βέλγος πολιτικός, όταν βρέθηκε παγιδευμένος για περίπου 13 ώρες στην τουαλέτα του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Φρεντερίκ Έρενς, βουλευτής του Vlaams Belang, είχε μόλις ολοκληρώσει συνεδρίαση επιτροπής και, λίγο πριν αποχωρήσει από το κτίριο, γύρω στις 17:00, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Αυτό που δεν περίμενε ήταν ότι θα παρέμενε εκεί μέχρι το επόμενο πρωί.

Μόλις προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, αντιλήφθηκε ότι η κλειδαριά είχε βλάβη. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο VRT Nieuws, ένα εξάρτημα έσπασε «την πιο κρίσιμη στιγμή», αφήνοντάς τον χωρίς τρόπο εξόδου.

Το κινητό του είχε μείνει στο γραφείο

Ο πολιτικός προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή χτυπώντας την πόρτα και φωνάζοντας για βοήθεια. Ωστόσο, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και συνάδελφοί του είχαν ήδη αποχωρήσει από το κοινοβούλιο. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη επειδή δεν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. «Για μία φορά άφησα το τηλέφωνό μου στο γραφείο. Ήταν φυσικά πολύ ανόητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς δυνατότητα να επικοινωνήσει με κάποιον, αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα στον μικρό χώρο. Όπως περιέγραψε, δεν κατάφερε να κοιμηθεί, καθώς οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν. Προσπάθησε, ωστόσο, να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο πιο ήρεμα μπορούσε, περνώντας τις ώρες «σκεπτόμενος και κυρίως όντας zen».

Η καθαρίστρια αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί

Η περιπέτεια έληξε περίπου στις 06:00 το πρωί, όταν μια καθαρίστρια αντιλήφθηκε ότι κάποιος βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στην τουαλέτα. Ούτε εκείνη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή της στρατονομίας, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου. Τελικά, για να ανοίξει η πόρτα χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί λοστός, με τον οποίο οι αρμόδιοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τον Έρενς.

Στο νοσοκομείο μετά τον απεγκλωβισμό

Μετά την απελευθέρωσή του, ο πολιτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε περάσει πολλές ώρες σε έναν ιδιαίτερα περιορισμένο χώρο με ανεπαρκή ανανέωση του αέρα. Ο ίδιος εξήγησε ότι το σύστημα παροχής φρέσκου αέρα στην τουαλέτα ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει κίνηση μέσα στον χώρο. Προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση, χρησιμοποίησε ένα μεταλλικό αντικείμενο για να ανοίξει μερικές τρύπες στην πόρτα, επιτρέποντας έτσι να εισέρχεται περισσότερος αέρας. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Παρά την πολύωρη ταλαιπωρία και τις ιδιαίτερα ασυνήθιστες συνθήκες που αντιμετώπισε, ο Έρενς επέλεξε να δει το περιστατικό με χιούμορ και ψυχραιμία. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεται κανείς για κάτι τέτοιο, καθώς ένα αντίστοιχο περιστατικό θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε.

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