«Η παγίδα του Θουκυδίδη»: Ο Σι έθεσε στον Τραμπ τους όρους για την αποφυγή σύγκρουσης

Ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εκτενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον για την αποφυγή της «παγίδας του Θουκυδίδη», η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ και την Κίνα σε πορεία στρατιωτικής σύγκρουσης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την Ταϊβάν, σχολιάζει ο Guardian.

Στην απαρχή της συνάντησης κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος έθεσε τους όρους για μια «αμοιβαία κατανόηση», η οποία —όπως δήλωσε— θα μπορούσε να αποτρέψει τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών υπερδυνάμεων στο μέλλον, οδηγώντας τες σε μια πορεία αμοιβαίου οφέλους

Αντί για την αντιπαράθεση, οι προϋποθέσεις για την «επίτευξη της μεγάλης αναγέννησης του κινεζικού έθνους και για να ξαναγίνει η Αμερική μεγάλη συμβαδίζουν» και θα πρέπει να αποτελούν τον στόχο, τόνισε ο Σι, παραθέτοντας το πολιτικό σλόγκαν του Τραμπ (Κάντε την Αμερική ξανά Μεγάλη - MAGA).

«Πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνία. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν ως προς τις εθνικές συνθήκες, αλλά μέσω ενός ειλικρινούς, εις βάθος και διαρκούς διαλόγου, οι δύο χώρες μας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη, να αναζητήσουν κοινό έδαφος παραμερίζοντας τις διαφορές και να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη», είπε ο Σι, παρουσία του Τραμπ.

«Πρέπει να συνυπάρχουμε ειρηνικά. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως δύο μεγάλες δυνάμεις, έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και θα βγουν χαμένες και οι δύο σε περίπτωση αντιπαράθεσης. Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών μας πρέπει να διατηρούν τακτικό διάλογο και να βελτιώνουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας και πρόληψης κρίσεων».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εκτενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας εκ νέου για την «παγίδα του Θουκυδίδη», αλυσίδα πολιτικών γεγονότων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ και την Κίνα σε πορεία στρατιωτικής σύγκρουσης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την Ταϊβάν.

Tο 2015, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Γκράχαμ Άλισον επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και έναν εδραιωμένο ηγεμόνα του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Ο Σι είχε αναφερθεί στον όρο αυτό και κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Πεκίνο, τον Μάιο, ρωτώντας τον Αμερικανό πρόεδρο πώς σκόπευε να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη.

Οι προτάσεις του για την αποκλιμάκωση της έντασης —στις οποίες περιλαμβανόταν επίσης η πρόσκληση προς 100.000 νέους Αμερικανούς να επισκεφθούν την Κίνα στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών— έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο δυνάμεων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του εμπορίου, με την κάθε πλευρά να επιβάλλει δασμούς στην άλλη. Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε υποδεχθεί τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι ήταν ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιούσε δεύτερη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Η προηγούμενη επίσκεψη είχε λάβει χώρα το 2015, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει αναπτύξει «μια πραγματικά σπουδαία φιλία» με τον Σι. «Ο Πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες μας», είπε. «Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρόσβασης στην αγορά για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

Ανέφερε ότι η τρέχουσα επίσκεψη θα περιλάμβανε συζητήσεις για την ασφάλεια, την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη) – την οποία αποκάλεσε «υπερ-νοημοσύνη» (super intelligence), όρο που εισήγαγε στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη.

Ο Σι εξήρε επίσης την προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό ομόλογό του, δηλώνοντας: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ τρέφουμε σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Έχουμε οικοδομήσει προσωπική επαφή και διατηρούμε την επικοινωνία μας».

Απευθυνόμενος στον Τραμπ, είπε: «Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Κίνα φέτος, συμφωνήσαμε να οικοδομήσουμε μια εποικοδομητική σχέση Κίνας-ΗΠΑ, βασισμένη στη στρατηγική σταθερότητα. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας για να κατευθύνουμε το τεράστιο πλοίο της σχέσης Κίνας-ΗΠΑ σε μια σταθερή πορεία προς το μέλλον».

"This is the autopen... it's Biden." 🤣 President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. https://t.co/qUQEM6XoLj — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Ο Τραμπ παρέθεσε λαμπρό δείπνο προς τιμήν του Σι στον Λευκό Οίκο. Μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων από τον χώρο της τεχνολογίας περιλαμβάνονταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο πρόεδρος της Apple, Τιμ Κουκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, Ίλον Μασκ, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Trump: Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we’ve never gotten along better. https://t.co/VdOrTl3ToY — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους κολοσσούς του κλάδου, θυμίζοντας την εποχή που Κινέζοι διπλωμάτες έφτασαν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, πριν από 158 χρόνια, και συναντήθηκαν με Αμερικανούς διανοούμενους, όπως ο Χένρι Ντέιβιντ Θόρω, καθώς και με εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες.

«Απόψε, αναβιώνουμε το πνεύμα εκείνης της πρώτης συνάντησης σε αμερικανικό έδαφος, έχοντας μαζί μας μερικούς από τους κορυφαίους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού και της κυβέρνησης της εποχής μας», δήλωσε. «Από τη μία πλευρά, η Κίνα αντλεί δύναμη από χιλιάδες χρόνια ιστορίας και παράδοσης, από τον Σουν Τζου έως τον Σουν Γιατ Σεν· εμείς, οι Αμερικανοί, κληρονομούμε μια παρακαταθήκη πίστης που εκτείνεται από την Ιερουσαλήμ έως τη Ρώμη, τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, τους θριάμβους της Σπάρτης και την ελευθερία που διακηρύχθηκε στη Φιλαδέλφεια ( Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ υιοθετήθηκε στις 4 Ιουλίου 1776) πριν από 250 χρόνια» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump has a gift for President Xi. https://t.co/SL4QdBaUSz — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Ο Τραμπ εξήρε επίσης τη σχέση του με τον Κινέζο ηγέτη.

«Ο Πρόεδρος Σι κι εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, ωστόσο οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας παραμένουν ισχυροί και η μεταξύ μας συνεννόηση είναι καλύτερη από ποτέ», είπε.

Ο Σι μίλησε επίσης στο δείπνο, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οδήγησαν σε «συναντίληψη για πολλά ζητήματα» και προτείνοντας στις ΗΠΑ και την Κίνα να βρουν μια νέα προσέγγιση για τη συνεργασία τους.

«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ενεργούν ως υπεύθυνες μεγάλες δυνάμεις», τόνισε.

Παρά το κλίμα σύμπνοιας που υιοθέτησαν οι δύο ηγέτες, οι αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό ως προς την πιθανότητα επίτευξης μακροχρόνιων και σταθερών συμφωνιών για μια σειρά ζητημάτων.

Στον αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές μικροτσίπ, ημιαγωγών, λογισμικού και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ του Τραμπ και του Σι στη Νότια Κορέα πέρυσι, με στόχο τη διατήρηση των δασμών σε χαμηλά επίπεδα, επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο, αλλά παρατάθηκε έως τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παράταση υποδηλώνει πως ο Τραμπ εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος από τις παραχωρήσεις που προτείνει ο Σι στο εμπόριο και επιθυμεί να διατηρήσει την πίεση, ελπίζοντας σε μια καλύτερη συμφωνία εάν οι δύο ηγέτες συναντηθούν ξανά στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Παρά τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, οι κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία. Η Κίνα οδεύει προς την καταγραφή εμπορικού πλεονάσματος ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για δεύτερη συνεχή χρονιά.

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