Πλάκα: Απίστευτες εικόνες καταστροφής μετά την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου (εικόνες - βίντεο)

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Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην καρδιά της Αθήνας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση σε παλιό κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πιθανότερη αιτία θεωρείται διαρροή φυσικού αερίου, ενώ από την ισχυρή έκρηξη ακολούθησε η κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου, μέρος του οποίου χρησιμοποιούνταν ως airbnb, αλλά και φωτιά.

Οι φωτογραφίες από γειτονικό κτίριο είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας του ωστικού κύματος. Τζάμια έχουν γίνει θρύψαλα, παράθυρα και κουφώματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ κομμάτια από οικοδομικά υλικά έχουν εκτοξευθεί στο εσωτερικό των χώρων.

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Πλάκα: Τρεις ελαφρά τραυματίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Όπως δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε και μικρή εστία φωτιάς στα ερείπια, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η ισχύς της έκρηξης προκάλεσε ζημιές όχι μόνο στα γειτονικά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα, πάνω στα οποία έπεσαν μπάζα και θραύσματα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στον χώρο, τόσο για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη όσο και για να ελεγχθεί το σημείο της κατάρρευσης.

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