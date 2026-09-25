Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι στην Χριστομιχάλη Ξυλούρη - Συναγερμός στις Αρχές

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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε φωτιά σε σπίτι επί της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη.

Επί τόπου μετέβησαν δύο οχήματα καθώς και το βραχιονοφόρο της υπηρεσίας και η φωτιά έσβησε άμεσα χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας.

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