Γεωπάρκο Ψηλορείτη: Ελάτε να γιορτάσουμε τον Γεώτοπο της Χρονιάς 2026, στο Βουλισμένο Αλώνι

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO του Ψηλορείτη εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό, το «Γεώτοπο της χρονιάς», που φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία και τον πλούτο της γεωποικιλότητας του γεωπάρκου καθώς και τη συμβολή του κάθε μνημείου στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γεωποικιλότητας, η οποία έχει θεσπιστεί από την UNESCO να γιορτάζεται ετησίως στις 6 Οκτωβρίου, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου, σας προσκαλούν στο Βουλισμένο Αλώνι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 για τη θέσπιση του εμβληματικού αυτού γεωτόπου ως «Γεώτοπο της Χρονιάς 2026».

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Στο πλαίσιο της δράσης και σε συνέχεια της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Σπήλαια και τα Καρστ (13 Σεπτεμβρίου), θα πραγματοποιηθεί με το προσωπικό του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, πρωινός περίπατος- ερμηνεία του τοπίου στο οροπέδιο του Στρούμπουλα για την εξερεύνηση των ιδιαίτερων βραχογλυφών της Γαλλιάς και άλλων κοντινών επιφανειακών καρστικών μορφών (δηλαδή μορφών που έχουν προκύψει από τη φυσική διάβρωση των πετρωμάτων από το νερό κατά τη διάρκεια του χρόνου). Σημείο συνάντησης για τον πρωινό περίπατο θα είναι ο Άγιος Γεώργιος Στρούμπουλα στις 8:30, με άφιξη και αναχώρηση από το ίδιο σημείο με προσωπικά οχήματα.

Από τις 10:30 έως τις 12:30, στο Βουλισμένο Αλώνι θα βρίσκονται Σημεία Ενημέρωσης από το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης- Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου για ενημέρωση μικρών και μεγάλων για το φυσικό τοπίο της περιοχής, τη γεω- και βιοποικιλότητα που φιλοξενεί και την ιστορία του Βουλισμένου Αλωνιού στο χρόνο και στο σήμερα.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι και παρευρισκόμενες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δραστηριότητα της αναρρίχησης με την ομάδα του Cretan Climbing Community.

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Η δράση θα κλείσει με καλωσόρισμα από το Δήμο Μαλεβιζίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου και την ανακοίνωση - ορισμό του Βουλισμένου Αλωνιού ως «Γεώτοπο της Χρονιάς 2026».

Αναλυτικό πρόγραμμα και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Σημείωση: Η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνεται με ατομική ευθύνη των συμμετεχόντων. Οι γονείς και κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την επίβλεψη και την ασφάλεια των ανηλίκων.

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