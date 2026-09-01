Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Σήμερα, Κριέ, προσπαθείς να κρατήσεις αυτή την απόσταση που έχεις από χτες, αλλά δεν είσαι και ιδιαίτερα ψύχραιμος. Από το πρωί, υπάρχει μια ένταση και μια ατμόσφαιρα που ξεκινά ίσως από το σπίτι, η οποία φέρνει την κούρασή σου στην επιφάνεια και εύκολα θα εμπλακείς σε καταστάσεις, είτε σε αφορούν είτε όχι. Το πείσμα και η αίσθηση πως έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα σε κάνουν επίμονο και σε πολλά σημεία ανυποχώρητο, γεγονός που ανεβάζει τους τόνους και δε αφήνει να ηρεμήσεις. Είναι σημαντικό να δεις τα θέλω σου, ναι, όχι όμως να τα επιβάλεις. Προσοχή σε παρασκηνιακές οικονομικές κινήσεις.

Ταύρος



Ταύρε, σήμερα σε πιάνει μια βιασύνη για να μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Από την άλλη, και το κλίμα μέσα στην παρέα είναι αρκετά έντονο. Υπάρχουν συζητήσεις που ανεβάζουν τους τόνους και εύκολα βγαίνεις μπροστά και μιλάς, απλά το κάνεις απότομα και χωρίς ιδιαίτερη ψυχραιμία. Παίρνεις πιο προσωπικά από ό,τι θα έπρεπε σχόλια και αντί να ρωτήσεις οτιδήποτε σου ακούγεται περίεργο, είσαι έτοιμος να περάσεις στην αντεπίθεση. Χαλιέσαι από συμπεριφορές και παίρνεις αποστάσεις, ενώ παίζουν και κάποια τελεσίγραφα.

Δίδυμοι



Δίδυμε, η ένταση παραμένει και σήμερα και χρειάζεται να δεις τα πράγματα πιο αποφασιστικά. Η ψυχραιμία είναι αναγκαία, για αυτό καλό είναι να πάρεις αποστάσεις από οτιδήποτε ανεβάζει τους τόνους και μπορεί εύκολα να σε κάνει να ξεφύγεις ή να λειτουργήσεις αντιδραστικά και παρορμητικά. Η ένταση σε συνδυασμό με κάποια ανασφάλειες που σε πιάνουν μπορεί εύκολα να βάλουν σε αχρείαστες συζητήσεις. Από την άλλη, είναι σημαντικό να τσεκάρεις καλά το πώς πηγαίνουν τα πράγματα σε σημαντικά ζητήματα που διαχειρίζεσαι και να μη βιαστείς, αλλά ούτε και να προσπαθήσεις να επιβάλεις τον τρόπο σου.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε, υπάρχει αρκετή ένταση και ένας εκνευρισμός που μπορεί εύκολα να ανεβάσει τους τόνους. Κινείσαι αρκετά παρορμητικά πάνω σε κάποια ζητήματα και ο τρόπος που αντιδράς μέσα σε κουβέντες και συζητήσεις το κάνει ιδιαίτερα φανερό. Επιμένεις σε καταστάσεις και απόψεις και γίνεσαι άκαμπτος, γεγονός που φουντώνει το κλίμα ακόμα περισσότερο. Κάποια σχόλια θα σε τσιτώσουν και θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα, οπότε εκεί θέλει να κινηθείς λίγο πιο προσεκτικά. Επίσης, επηρεάζεσαι από τα προσωπικά και μπορεί να πέσει ακόμα περισσότερο το μουντ σου.

Λέων



Λέοντα, η υπερένταση παραμένει και σήμερα και υπάρχει αρκετός εκνευρισμός και σε κάποια σημεία βιασύνη. Από το πρωί, δεν έχεις την υπομονή να ασχοληθείς με λεπτομέρειες. Καλό είναι να μην προσπεράσεις κάποια βασικά κομμάτια που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να μη βασιστείς σε λόγια που έμαθες από τρίτους για κάποια σημαντικά θέματα. Η καχυποψία που έχεις απέναντι σε άτομα που συνεργάζεσαι σε κάνει πιο επιφυλακτικό – ακραία ίσως σε κάποιες περιπτώσεις. Στα οικονομικά υπάρχει μια στενότητα και θέλει να διαχειριστείς πιο προσεκτικά και με συγκέντρωση κάποια έξοδα που πιέζουν.

Παρθένος



Παρθένε, ένταση με τους απέναντι και σήμερα. Από το πρωί, το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις έχει να κάνει με διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που θα ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους και μπορεί εύκολα να σε οδηγήσουν σε παρορμητικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό να ακούσεις τι έχουν να σου πουν και να θέσεις από πλευράς σου κάποια όρια, ώστε να ρολάρουν τα πράγματα. Το να κάνεις τα πράγματα με βιαστικό και απόλυτο τρόπο δε θα οδηγήσει κάπου και μπορεί εύκολα να χάσεις το δίκιο σου. Επίσης, η πίεση που νιώθεις να σου ασκείται σε κάνει να χαλιέσαι και να θέλεις να πάρεις αποστάσεις.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, το πρόγραμμα είναι αρκετά βεβαρημένο και χρειάζεται να το οργανώσεις καλύτερα. Έχεις βάλει πολλά και από το πρωί ακόμα αντιλαμβάνεσαι πως θα βγει δύσκολα. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και θέλει καλή οργάνωση, αλλά και συγκέντρωση. Απόφυγε να εμπλακείς με πολλά άτομα πάνω στο ίδιο κομμάτι, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί μπέρδεμα και θα προκύψουν αντιπαραθέσεις. Επίσης, καλό είναι να αποφύγεις καυστικά σχόλια. Στα οικονομικά, απόφυγε τα αχρείαστα έξοδα και προσπάθησε να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με τον εαυτό σου και την ευεξία σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ, περίεργη μέρα η σημερινή. Από το πρωί, υπάρχει μια ένταση και μια αίσθηση πως δεν είσαι ευχαριστημένος με όσα γίνονται. Από τη μία η πίεση που νιώθεις σε κάνει πιο νευρικό και αυτό βγαίνει σε συζητήσεις που γίνονται μέσα στη μέρα και από την άλλη, αυτή επιθυμία να εκφραστείς καλύτερα νιώθεις να κολλάει σε λεπτομέρειες και να εμποδίζεται. Όλος αυτός ο εκνευρισμός δε σε αφήνει να χαλαρώσεις. Στη δουλειά είναι σημαντικό να προσέξεις τυχόν ξεσπάσματα και αντιδράσεις, ιδίως σε συμφωνίες ή σημαντικές συζητήσεις που θα αλλάξουν τα δεδομένα. Προσπάθησε να προσαρμοστείς και να δεις τι μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Τοξότης



Τοξότη, το περίεργο μουντ συνεχίζεται και σήμερα, απλά έχεις μια διάθεση να μιλήσεις, να απαντήσεις και να τακτοποιήσεις καταστάσεις με κάθε δυνατό τρόπο. Να βάλεις τους άλλους στη θέση τους και να δείξεις πως κι εσύ μπορείς να κάνεις πράγματα. Το κλίμα στο σπίτι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον βάρος σήμερα. Ο εκνευρισμός και η μειωμένη υπομονή που έχεις είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουν επιπλέον ξεσπάσματα, αλλά και μια αχρείαστη υπερανάλυση που θα σε κουράσει. Καλύτερα να πάρεις λίγο χρόνο και να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, παρά να προσπαθήσεις να τα τακτοποιήσεις όλα μαζί. Δε θα βγει.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερε, οι συζητήσεις που γίνονται από το πρωί μπορεί εύκολα να ξεφύγουν και να ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους. Υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα και πολλά σχόλια που ακούς σου φαίνονται κάπως πιο ειρωνικά, κάτι που δε σου αρέσει και δεν σκοπεύεις να το αφήσεις να περάσει έτσι. Οι διαφωνίες που προκύπτουν χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς και όχι έντονες αντιδράσεις ή αποφάσεις εν θερμώ. Δώσε χώρο και μπορεί αυτά που θα ακούσεις να μη σου αρέσουν μεν, αλλά να γίνουν μια καλή ανατροφοδότηση για να βελτιώσεις τα πράγματα και να εξελιχθούν καλύτερα.

Υδροχόος



Υδροχόε, αρκετό άγχος έχει και σήμερα η μέρα. Από το πρωί, τα πράγματα τρέχουν με αυξημένους ρυθμούς και αυτό σε κάνει αρκετά έντονο και παρορμητικό στο πώς ανταποκρίνεσαι. Η ένταση και ο εκνευρισμός που σε κάνουν πεισματάρη σε αρκετά θέματα και επιμένεις ίσως περισσότερο από όσο πρέπει. Καλό είναι να κρατήσεις χαμηλούς τόνους, ιδιαίτερα με τους απέναντι και να δοκιμάσεις να βρεις τη μέση λύση, χωρίς υπερβολές, εντάσεις και οτιδήποτε θα εντείνει περισσότερο την ατμόσφαιρα. Εστίασε στα της δουλειάς και διόρθωσε οτιδήποτε παρατηρείς και αντιλαμβάνεσαι πως θα πάει λάθος. Και προσοχή σε οικονομικά θέματα.

Ιχθύες



Ιχθύ, από χτες δεν έχεις ηρεμήσει ιδιαίτερα και μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις κάποιες συζητήσεις με πιο άμεσο και έντονο τρόπο. Είσαι οριακά με ορισμένες καταστάσεις είναι η αλήθεια κι αυτό σε δυσκολεύει να κινηθείς χαλαρά και με ψυχραιμία. Είναι αρκετά τα συνέρια που κάνεις και σε τροφοδοτούν με συναισθήματα που δύσκολα μπορείς να κρατήσεις. Είναι σημαντικό να αποφύγεις υπερβολικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ. Ναι, κάποια σκηνικά σήμερα μπορεί να δημιουργήσουν ένα αίσθημα απογοήτευσης, όμως θέλει να πάρεις αποστάσεις και να μην αφήσεις αυτό το κλίμα να σε καταπιεί.