Κρήτη: Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του - Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών σεσχολικό χώρο στο Ρέθυμνο, καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την καταγγελία, μαθητής σχολείου, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στον χώρο φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής, απείλησε αρχικά μαθητές συστεγαζόμενου σχολείου και στη συνέχεια, μαζί με συμμαθητές του, πέταξε μπουκάλια εναντίον τους. Όπως αναφέρεται, ένας από τους μαθητές χτυπήθηκε στο κεφάλι.

Η ΕΛΜΕ αντιμετωπίζει το συμβάν όχι μόνο ως περιστατικό σχολικής βίας, αλλά και ως ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του συμβολισμού και του ιδεολογικού υπόβαθρου που το συνόδευε. Με κεντρικό μήνυμα «Καμία ανοχή στη φασιστική βία στα σχολεία μας», οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι περιστατικά λεκτικής ή σωματικής βίας πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς υποτίμηση ή συγκάλυψη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Καμία ανοχή στη φασιστική βία στα σχολεία μας

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό φασιστικής βίας από μαθητή σχολείου, σε συνέργεια με συμμαθητές του, εις βάρος μαθητών συστεγαζόμενου σχολείου στην πόλη του Ρεθύμνου.

Ο εν λόγω μαθητής, ο οποίος κυκλοφορούσε στον χώρο του σχολείου του (!) φορώντας μπλούζα της – και με δικαστική απόφαση – εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» αρχικά απείλησε απρόκλητα μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου στο κοινό προαύλιο ότι «θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα». Εν συνεχεία, μαζί με συμμαθητές του, άρχισε να πετάει μπουκάλια εις βάρος των άλλων μαθητών χτυπώντας έναν εξ αυτών στο κεφάλι.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το διπλό αυτό περιστατικό με τον διττό του χαρακτήρα: Και ως πράξη λεκτικής και σωματικής βίας σε σχολικό χώρο, δημιουργώντας ένα πέπλο απειλής σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, όσο και ως μια συνήθη πρακτική των φασιστικών ομάδων, που η βία δεν διαχωρίζεται από το πολιτικό υπόβαθρο. Για να θυμηθούμε μια φράση από το παρελθόν, δεν υπάρχει «σοβαρή» Χρυσή Αυγή (ή παραλλαγές της).

Ως Δ.Σ. ΕΛΜΕ Ρεθύμνου και ως εκπαιδευτικοί καθιστούμε σαφές ότι:

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία πράξη βίας σε βάρος των μαθητών μας.

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία απόπειρα επανάκαμψης του φασισμού με οποιαδήποτε μορφή. Όσοι καθοδηγούν ανήλικους μαθητές δηλητηριάζοντας τις ψυχές τους με φασιστικό δηλητήριο διαπράττουν έγκλημα σε πολλά επίπεδα.

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία απόπειρα υποτίμησης ή συγκάλυψης αυτού ή οποιουδήποτε παρόμοιου περιστατικού, ακόμα και «καλοπροαίρετη». Σε τέτοια ζητήματα δεν χωράνε «χαλαροί» τρόποι αντιμετώπισης. Όλα τα μέτρα, πειθαρχικά και πρόληψης, που προβλέπει ο νόμος πρέπει να εφαρμοστούν.

Στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας που καλούνται να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σύντομα θα επισκεφτούμε τα εν λόγω σχολεία για να αναζητήσουμε σε κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης κάθε δυνατό τρόπο αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους μαθητές που δέχτηκαν την επίθεση και τους γονείς τους. Για τους μαθητές που επιτέθηκαν η θέση μας είναι ότι, πέρα από το πειθαρχικό κομμάτι για το οποίο θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα, χρειάζονται παιδαγωγικές παρεμβάσεις ώστε να κατανοήσουν πως η βία και ο φασισμός βλάπτουν τελικά και τους ίδιους.

Η συνδρομή μας σε κάθε δράση που σκοπό έχει τον περιορισμό της βίας στα σχολεία και τον εξοβελισμό της φασιστικής προπαγάνδας από αυτά είναι δεδομένη. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του αλλά ο φασισμός δεν είναι «άποψη».

Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, να τους εμπνέουμε, να ενισχύουμε τη δημιουργικότητα και το συναίσθημά τους, να τους βοηθάμε να διαμορφώνουν δική τους άποψη, να διαφωνούν όταν το κρίνουν και να διαχειρίζονται τη διαφωνία τους με τρόπο πολιτισμένο. Όποιος επιθυμεί μαθητές - υποχείρια θα μας βρει απέναντι.

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