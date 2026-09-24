Εθνική Ελλάδας, Nations League: Επικό διπλό στο Βελιγράδι, 2-1 με Δουβίκα στις καθυστερήσεις

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Η Εθνική πήρε αυτό που άξιζε στο Βελιγράδι έστω και στο φινάλε.

Η γαλανόλευκη νίκησε 2-1 τη Σερβία και μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Στο άλλο ματς του Β’ Ομίλου, η Ολλανδία ισοφάρισε τη Γερμανία στις καθυστερήσεις, με το τελικό 1-1 να δίνει από έναν βαθμό στις ομάδες των Τσάβι και Κλοπ στο επίσημο ντεμπούτο τους σε πάγκο εθνικών.

Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην κορυφή στο τέλος της 1ης αγωνιστικής.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία (27/09, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ, ενώ η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία (27/09, 19:00) στο Βελιγράδι.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο της League A

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο της League A

27/09 19:00 Σερβία – Ολλανδία

27/09 21:45 Γερμανία – Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας αντέδρασε μετά την ψυχρολουσία στο ξεκίνημα και με ήρωα τον Δουβίκα άλωσε στο 95′ το “Ράικο Μίτιτς” και νίκησε 2-1 τη Σερβία για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League.

Η γαλανόλευκη έμεινε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς, μόλις στο 4ο λεπτό από το κοντινό πλασέ του Ζίβκοβιτς.

Όμως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκαν την απάντηση και ισοφάρισαν στο 74΄ με ωραίο διαγώνιο σουτ του Χρήστου Τζόλη από ασίστ του Παυλίδη.

ΤΟ ΜΑΤΣ

H Σερβία άνοιξε το σκορ με το καλημέρα, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τάντιτς τσίμπησε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζίβκοβιτς που είχε κάνει την κίνηση από τα δεξιά πλάσαρε αμαρκάριστος νικώντας τον Τσιμίκα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ελλάδα πλήρωσε το νωχελικό της ξεκίνημα και έμεινε πίσω στο σκορ. Το γκολ όμως ξύπνησε τους Έλληνες διεθνείς που αμέσως είχαν δοκάρι και ακόμη δύο καλές τελικές.

Ο Τζόλης γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Καρέτσας πλάσαρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς στο 6′.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι Έλληνες διεθνείς συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο Κωστούλας μπήκε στην περιοχή αλλά μάλλον άργησε να δώσει την μπάλα στον Τζόλη και το σουτ του διεθνή μέσου μπλοκαρίστηκε

Ο Τσιμίκας από τον άξονα βρήκε τον Τζόλη στα αριστερά, εκείνος γύρισε την μπάλα στο πέναλτι στον ερχόμενο Κωστούλα που πλάσαρε, όμως δεν βρήκε εστία στο 9′.

Στο 14′ ο Καρέτσας έφερε ωραία την μπάλα στο αριστερό και πλάσαρε, αλλά ο Σάβιτς έπεσε και έδιωξε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Καρέτσας από δεξιά πέρασε στην περιοχή στον Βαγιαννίδη, εκείνος “έκοψε” για τον Κωστούλα που υποδέχθηκε και σούταρε, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά.

Η Ελλάδα είχε νέα καλή στιγμή στο 20′. Ο Τζόλης την πάσα από αριστερά για τον Παυλίδη που έφερε την μπάλα στο αριστερό και εκτέλεσε, η μπάλα χτύπησε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Στο 40′ ο Τζόλης εκτέλεσε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, ο Σάβιτς εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό πιο μετά ο Καρέτσας έκανε το γέμισμα με το αριστερό από τα δεξιά, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Έπειτα από αναμπουμπούλα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Ρέτσο, όμως ο Σάβιτς μπλόκαρε στο 49′.

Στο 53′ ο Παυλίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως η σημαία του βοηθού ήταν σηκωμένη.

Ο Καρέτσας σούταρε με το αριστερό, ο Σάβιτς μπλόκαρε στο 63′, ενώ αμέσως μετά ο Παυλίδης σούταρε δυνατά με το αριστερό εκτός περιοχής, αλλά και πάλι ο Σέρβος τερματοφύλακας μάζεψε με δεύτερη προσπάθεια.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Καρέτσας άφησε να περάσει η μπάλα και ο Ιωαννίδης πλάσαρε με το αριστερό από καλή θέση, όμως ο Σάβιτς μπλόκαρε και πάλι.

Η Εθνική Ομάδα όμως ισοφάρισε στο 74′! Ο Παυλίδης έστρωσε στον Χρήστο Τζόλη και εκείνος σούταρε με το αριστερό στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-1.

Οι Σέρβοι βγήκαν επικίνδυνα στην επίθεση και μπήκαν στην περιοχή από αριστερά, όμως ευτυχώς για την Ελλάδα ο Τάντιτς δεν μπόρεσε να εκτελέσει

Στο 78′ ο Τεττέη πήρε την μπάλα και έκανε την προσπάθεια να φτάσει πιο κοντά στην εστία, κόπηκε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα, οι Σέρβοι βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς πέρασε έξυπνα για τον Γιόβελιτς, ο οποίος δεν σούταρε όπως θα ήθελε.

Στο 90′ η Σερβία είχε δοκάρι σε σουτ του Γιόβελιτς, ενώ στη συνέχεια ο Τζολάκης κράτησε όρθια την Ελλάδα με σπουδαία επέμβαση με το πόδι σε κεφαλιά του Σίμιτς από κοντά.

Η Ελλάδα άφησε το καλύτερο για το τέλος! Έπειτα από υπέροχη σέντρα του Τσιμίκα από αριστερά ο Δουβίκας πήρε δυνατή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ανέτρεψε το σκορ χαρίζοντας τη νίκη στην Εθνική.

ΣΕΡΒΙΑ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Εράκοβιτς, Πάβλοβιτς, Σίμιτς (80′ Γκούντελι), Κόστιτς (71′ Τέρζιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Ζίβκοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46′ Λούκιτς), Τάντιτς (87′ Σούκατσεφ), Γιόβιτς (71′ Γιόβελιτς).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος (90’+1′ Μιχαηλίδης), Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1′ Ανδρούτσος), Τζόλης, Καρέτσας (74′ Δουβίκας), Κωστούλας (64′ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74΄ Τεττέη).