Εκκλησία της Κρήτης: Δόθηκαν εξηγήσεις στον Πατριάρχη - "Ιερές διαβολές" πίσω από την κρίση

Μέσα σε θερμό κλίμα και με διάθεση να δοθούν εξηγήσεις από όλες τις πλευρές ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις και παρερμηνείες, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Φανάρι η συνάντηση της πενταμελούς αντιπροσωπείας που είχε ορίσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Στην πενταμελή αντιπροσωπεία συμμετείχαν, ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος, ο μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ο περιφερειάρχης Κρήτης, «Άρχων έξαρχος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εν «Ελλάδην αρχόντων» κ. Σταύρος Αρναουτάκης καθώς επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr ήταν μία εκ βαθέων συζήτηση με διάθεση να τεθούν όλα τα ζητήματα και να δοθούν οι αμοιβαίες εξηγήσεις.

Αυτό που με έμφαση τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το δικαίωμά του να ορίζει εκπροσώπους του, προκειμένου να ιερουργούν στις μεγάλες γιορτές των Σταυροπηγιακών Μοναστηριών του νησιού.

Τόνισε μάλιστα πως αυτό προβλέπεται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και είναι αδιαπραγμάτευτο.

Στο σημείο αυτό παρενέβησαν τα λαϊκά μέλη της αντιπροσωπείας, δηλαδή ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αλλά και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Γιώργος Μαρινάκης οι οποίοι τόνισαν τον κίνδυνο να αποξενωθούν οι τοπικοί ιεράρχες από τα Σταυροπηγιακά Μοναστήρια, κάτι που αντέκρουσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζοντας πως το Πατριαρχείο το μόνο που ζητά είναι μία φορά τον χρόνο να λειτουργεί ένας εκπρόσωπος του και δεν παρεμβαίνει ούτε στα διοικητικά ούτε στα οικονομικά που αυτά αφορούν τις τοπικές μητροπόλεις.

Διαβολές

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε την αντιπροσωπεία της Κρήτης ήταν οι «ιερές διαβολές» που είχαν γίνει από μοναχούς της Δυτικής Κρήτης που είχαν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των Σταυροπηγιακών Μοναστηριών.

Ήταν πρόσωπα που διαστρέβλωσαν την αλήθεια, αποκρύπτοντας από τον Πατριάρχη πως απασχόλησαν την ακόμα και την Δικαιοσύνη με τις ενέργειες τους.

Απέκρυψαν πως μεταξύ τους υπήρχαν και άτομα που εμπλέκονται με πρόσωπα του υποκόσμου, πρόσωπα που επιχείρησαν να εκποιήσουν με δόλιο τρόπο περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών.

Κύκλοι αυτών των προσώπων έκαναν τις διαβολές σε βάρος των ιεραρχών της Κρήτης επειδή ανέτρεψαν τα σχέδια τους. Οι ιεράρχες ανέκοψαν τους σχεδιασμού τους και μάλιστα φρόντισαν να τους απομακρύνουν από τις θέσεις ευθύνης που κατείχαν.

Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης έφυγε ικανοποιημένη από τη συνάντηση εκτιμώντας πως ήταν η πρώτη φορά που μίλησαν ανοιχτά για όλα τα ζητήματα και δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις που προκαλούσαν εντάσεις.

Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Της Κρήτης εκδόθηκε ανακοινωθέν το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, τοῦ ἐντιμολ. κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχου Κρήτης, καί τοῦ ἀξιοτ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης καί Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, ἔγιναν δεκτοί σέ ἀκρόαση ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν συνεργατῶν Αὐτοῦ.



Κατά τήν συνάντηση συζητήθηκαν ἐπί δίωρον ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης, γιά τά ὁποῖα καί διαπιστώθηκε ταύτιση ἀπόψεων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πιστή τήρηση τῶν θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.



Ἐπίσης, διατρανώθηκε ἡ μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἑνότητα, ἡ σύμπνοια καί ἡ ἀφοσίωση κλήρου καί λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου πρός τό Σεπτό Πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου καί τήν Μητέρα μας Ἐκκλησία.



Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὑπέβαλε τίς εὐχές τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου».

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