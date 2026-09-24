Θρίλερ με τα αίτια θανάτου του Μαζωνάκη: Τι αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες για τα κατασταλτικά και το «αντίδοτο»

Στις ουσίες που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εστιάζουν πλέον οι Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων του θανάτου του. Τα νεότερα στοιχεία της υπόθεσης στρέφουν το ενδιαφέρον στη χορήγηση μιδαζολάμης, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε και η ουσία προποφόλη.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στον γνωστό τραγουδιστή φέρεται να δόθηκε αρχικά μιδαζολάμη προκειμένου να προκληθεί καταστολή και στη συνέχεια το σκεύασμα Anexate ως αντίδοτο. Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν πως, όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του, εντός του ιατρικού χώρου ακούστηκε η αναφορά στη λέξη «προποφόλη».

Το ακριβές είδος των ουσιών, οι δοσολογίες, καθώς και η χρονική αλληλουχία της χορήγησής τους αποτελούν τα βασικά ζητούμενα των ερευνών, τα οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Από την πλευρά της οικογένειας του εκλιπόντος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε αίτημα για την επίσπευση των εργαστηριακών αναλύσεων, με στόχο να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Το τηλεφώνημα για οδηγίες και η χορήγηση του «αντιδότου»

Ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε από το ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού θεραπευτηρίου, ελάχιστα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Κατά τη συνομιλία αυτή έγινε συγκεκριμένη αναφορά στη μιδαζολάμη, με εργαζόμενη του ιατρείου να ζητά οδηγίες για τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθηθούν μετά τη χορήγησή της.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι στον τραγουδιστή είχε ήδη χορηγηθεί το σκεύασμα Anexate, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία φλουμαζενίλη.

Η συγκεκριμένη επισήμανση κρίνεται καθοριστική. Η μιδαζολάμη ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και η φλουμαζενίλη αξιοποιείται φαρμακευτικά για την αναστροφή των κατασταλτικών τους επιδράσεων. Μάλιστα, τα επίσημα ιατρικά πρωτόκολλα ορίζουν ότι κατά την ενδοφλέβια χρήση μιδαζολάμης για καταστολή, η φλουμαζενίλη πρέπει να βρίσκεται άμεσα διαθέσιμη.

Κατά συνέπεια, η αναφερόμενη χρήση του Anexate ενισχύει την εκδοχή περί χορήγησης μιδαζολάμης, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη συνδυαστική χρήση και άλλης φαρμακευτικής ουσίας.

Η αναφορά στην προποφόλη και οι φαρμακευτικές διαφορές

Την ίδια στιγμή, η κατάθεση γραμματέως του ιατρείου διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η υπάλληλος φέρεται να κατέθεσε ότι κατά τις κρίσιμες στιγμές άκουσε να αναφέρονται οι όροι «μέθη» και «προποφόλη».

Η προποφόλη αποτελεί διαφορετικό φαρμακευτικό παράγοντα από τη μιδαζολάμη. Πρόκειται για ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της αναισθησίας ή βαθειάς καταστολής.

Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό φαρμακολογικό αντίδοτο ή παράγοντα αναστροφής, σε αντίθεση με τη μιδαζολάμη. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αξιολογήσεις του αμερικανικού οργανισμού FDA, όπου η δυνατότητα αναστροφής των βενζοδιαζεπινών αντιπαραβάλλεται με την προποφόλη.

Για τον λόγο αυτό, η πληροφορία σχετικά με τη χορήγηση «αντιδότου» συνδέεται ιατρικά με τη μιδαζολάμη ή άλλη βενζοδιαζεπίνη και όχι με την προποφόλη. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν αν η αναφορά στην προποφόλη έγινε για άλλο λόγο ή αν υπήρξε παράλληλη χορήγηση περισσότερων της μίας ουσιών.

Τα τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Η δικαστική και αστυνομική έρευνα καλείται πλέον να δώσει σαφείς απαντήσεις σε τέσσερα κομβικά ερωτήματα: ποιες συγκεκριμένες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, ποιο πρόσωπο προέβη στη χορήγησή τους, σε τι ποσότητες και ποια ήταν η χρονική αλληλουχία σε σχέση με την πλασμαφαίρεση και την κατάρρευσή του.

Έως τώρα, από το υλικό των καταθέσεων προκύπτει ότι είχε προηγηθεί διαδικασία καταστολής. Το τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο, η αναφορά στη μιδαζολάμη, η χορήγηση του σκευάσματος Anexate και η ξεχωριστή μαρτυρία για την προποφόλη διαμορφώνουν δύο παράλληλες κατευθύνσεις στην έρευνα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μιδαζολάμη ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή, πτώση της πίεσης, απόφραξη της αεροφόρου οδού ή άπνοια, γι’ αυτό και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς και άμεση διαθεσιμότητα εξοπλισμού υποστήριξης της αναπνοής.

Το κύριο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν η μιδαζολάμη ήταν το μοναδικό κατασταλτικό που χρησιμοποιήθηκε ή εάν η αναφορά στην προποφόλη αποκαλύπτει επιπλέον πτυχές των γεγονότων που εξελίχθηκαν στο ιατρείο πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: