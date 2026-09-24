Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης», λέει η νοσηλεύτρια - Τι κατέθεσε

Πολύωρη κατάθεση έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μάρτυρας εισέφερε στοιχεία που εκτιμάται ότι είναι σημαντικά για την έρευνα. Μεταξύ αυτών φέρεται να είπε πως στον καλλιτέχνη έγινε μέθη.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης…Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια» κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι είναι υποχρέωση της να καταθέσει συμπληρωματικά. Η μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι όταν πήγε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, η ίδια δεν ήταν εκεί, μετέβη αργότερα.

Η μάρτυρας φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την άφιξη του τραγουδιστή, ήταν μετά από παραίνεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί» φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια.

Η μάρτυρας είπε πως στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, από την γιατρό, σε διαφορετικά δωμάτια και πως η ίδια ήταν στο διπλανό από αυτό που βρισκόταν ο καλλιτέχνης. «Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μάρτυρας φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που έχει ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του.

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