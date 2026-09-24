Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιος Δήμος της Κρήτης είναι υψηλού κινδύνου - Η λίστα με τις επικίνδυνες περιοχές

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Σε 99 Δήμους της χώρας εκτείνεται πλέον η λίστα των περιοχών που χαρακτηρίζονται «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στους Δήμους υψηλού κινδύνου είναι ο Δήμος Χερσονήσου, όπως φαίνεται και στη λίστα.

Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού.

Στους Δήμους που περιλαμβάνονται είναι πολλές περιοχές της Αττικής. Η γεωγραφική διασπορά, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερη. Στη νέα λίστα βρίσκονται ενδεικτικά οι Δήμοι Λαρισαίων, Καρδίτσας και Τρικκαίων στη Θεσσαλία, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έδεσσας και Καλαμαριάς στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και Δήμοι σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

Διευκρινίζεται από τον ΕΟΔΥ ότι ο ορισμός συγκεκριμένων περιοχών ως «επηρεαζόμενων» και ως «υψηλού κινδύνου» χρησιμοποιείται προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς ασφάλειας του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης, καθώς αφορούν σε περιοχές όπου εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού του ΔΝ μέσω μετάγγισης.

Βάσει των ανωτέρω ορισμών και κατάταξης περιοχών, και σε απόκριση της πρόσφατης καταγραφής περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) στη χώρα κατά την περίοδο 2026, η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας, συνεκτιμώντας και αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, και συγκεκριμένα:

- τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη

λοίμωξη από τον ιό του ΔΝ σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, έως 23/09/2026,

- τα ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης από ιό ΔΝ στις ευρύτερες περιοχές έκθεσης των περιστατικών (σε όμορους Δήμους),

- τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των εκτιμώμενων περιοχών έκθεσης, σύμφωνα με τη

διερεύνηση των δηλωθέντων κρουσμάτων, και

- τα διαθέσιμα εντομολογικά δεδομένα των ευρύτερων περιοχών έκθεσης των περιστατικών, γνωμοδότησε και αποφάσισε ότι οι «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές, όσον αφορά στον ιό του ΔΝ, για την περίοδο μετάδοσης 2026 (στις 23/09/2026), περιλαμβάνουν τους παρακάτω Δήμους (οι «επηρεαζόμενοι» και οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι αναγράφονται μαζί στην ίδια λίστα, για λόγους ευκολίας - οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι σημειώνονται με αστερίσκο):

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