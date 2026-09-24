Θαμμένος θησαυρός για 1.800 χρόνια: 934 ρωμαϊκά νομίσματα που ήρθαν στο φως

Ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στη Γερμανία, όταν ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος εντόπισε σε χωράφι έναν μεγάλο αριθμό ρωμαϊκών ασημένιων νομισμάτων.

Ο Όλιβερ Ριντλ πραγματοποιούσε έρευνα με ανιχνευτή μετάλλων κοντά στην πόλη Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας, όταν εντόπισε τα πρώτα νομίσματα. Το γεγονός ότι η συσκευή συνέχιζε να δίνει σήματα τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτω από το έδαφος υπήρχαν και άλλα ευρήματα.

Ο Ριντλ ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχαιολογικές αρχές και ειδικοί ανέλαβαν την ανασκαφή. Συνολικά αποκαλύφθηκαν 934 ρωμαϊκά ασημένια δηνάρια, τα οποία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διατήρησης Αρχαιολογικών Μνημείων της Ρηνανίας (LVR), αποτελούν τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων της εποχής του αυτοκράτορα Αδριανού που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στη Γερμανία.

«Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι κάτι μεγαλύτερο ήταν θαμμένο εδώ», δήλωσε ο Ριντλ, εξηγώντας ότι ο ανιχνευτής εξακολουθούσε να καταγράφει ενδείξεις ακόμη και μετά τον εντοπισμό αρκετών νομισμάτων.

Ο θησαυρός ζυγίζει συνολικά 3,1 κιλά και πλέον εκτίθεται στο Μουσείο LVR-LandesMuseum στη Βόννη.

Γιατί θάφτηκαν τα νομίσματα

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα νομίσματα τοποθετήθηκαν σκόπιμα στο έδαφος κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ. Πιθανότερο σενάριο θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης τους προσπάθησε να τα προστατεύσει, κρύβοντάς τα σε ασφαλές σημείο.

«Φυσικά μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρα, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε να προστατεύσει τα χρήματά του», ανέφερε ο αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν, επικεφαλής της LVR.

Το μεγαλύτερο μυστήριο, ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι ο θησαυρός δεν βρέθηκε ξανά από τον άνθρωπο που τον έκρυψε. Οι ειδικοί θεωρούν πιθανό ο ιδιοκτήτης να πέθανε πριν επιστρέψει στο σημείο ή να μην πρόλαβε να αποκαλύψει σε κάποιον άλλον την τοποθεσία της κρυψώνας.

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