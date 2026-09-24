Δέκα ρυμουλκά επιχειρούν να αποκολλήσουν το γιγαντιαίο Cape Falcon

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Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποκόλληση του φορτηγού πλοίου Cape Falcon, μήκους σχεδόν 292 μέτρων, το οποίο έχει προσαράξει κοντά στο Gladstone της Αυστραλίας.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν έως και 10 ρυμουλκά, τα οποία επιχείρησαν να μετακινήσουν το πλοίο κατά τη διάρκεια της παλίρροιας. Ωστόσο, παρά τις δύο επιχειρήσεις, το Cape Falcon μετακινήθηκε ελάχιστα και παραμένει στον βυθό.

Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν πλέον την ασφαλέστερη μέθοδο αποκόλλησης, καθώς απαιτείται να προστατευθεί το κύτος του πλοίου και να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα του περιστατικού, ενώ το πλοίο παραμένει υπό κράτηση μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοΐα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ζημιές που να έχουν προκαλέσει ρήγμα στο κύτος ή διαρροή καυσίμων.

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