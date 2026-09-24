Μεταναστευτικό: Στα όριά της η Ιεράπετρα - Ξέμεινε από χώρους για νέους μετανάστες

Χωρίς διαθέσιμο χώρο και χωρίς τις απαραίτητες υποδομές για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών βρίσκεται πλέον η Ιεράπετρα, την ώρα που οι αφίξεις συνεχίζονται και η περιοχή καλείται να διαχειριστεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, χωρίς να υπάρχει πλέον χώρος που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στην παραλιακή πλατεία της πόλης, όπου φιλοξενήθηκαν περίπου 90 μετανάστες. Μετά την έναρξη της βροχόπτωσης, οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κλειστό κατάστημα, καθώς δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος χώρος. Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες της παραλιακής, καθώς ακριβώς δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν οι μετανάστες, ο ένας δίπλα στον άλλον, καταστήματα εστίασης συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους.

Έντονα διαμαρτύρεται για την κατάσταση και ο Σύλλογος Καφέ και Εστίασης Ιεράπετρας, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση, ζητώντας λύση στο ζήτημα της διαχείρισης της προσωρινής παραμονής των μεταναστών στην πόλη. Οι περίπου 90 μετανάστες αναχώρησαν τελικά χθες το βράδυ από την Ιεράπετρα. Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και από εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την ηπειρωτική χώρα, προκειμένου να μεταφερθούν στη συνέχεια σε κλειστές δομές.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν σταμάτησε εκεί. Τα ξημερώματα καταγράφηκε μία ακόμη άφιξη νότια της Ιεράπετρας, με 36 μετανάστες να εντοπίζονται και να μεταφέρονται και πάλι στον ίδιο χώρο που είχε χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή παραμονή των προηγούμενων αφίξεων.

Το μεγάλο πρόβλημα πλέον είναι ότι οι διαθέσιμοι χώροι έχουν εξαντληθεί. Τα σχολικά κτίρια που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για την προσωρινή φιλοξενία δεν μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μακρυλιάς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι πρόσφατα, αλλά έχει κριθεί ακατάλληλο με απόφαση της Περιφέρειας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που δέχεται η περιοχή. Μόνο μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ekriti.gr και το Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Μανόλης Φραγκούλης, στην Ιεράπετρα έχουν φτάσει μέχρι σήμερα 2.769 μετανάστες. Από αυτούς, περίπου 2.500 είναι ενήλικοι άνδρες, 53 είναι γυναίκες, ενώ οι υπόλοιποι είναι ανήλικοι.

Και την ώρα που η Ιεράπετρα αναζητά λύσεις για τη διαχείριση των νέων αφίξεων, ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, αυτή τη φορά στα νότια του νομού Ηρακλείου. Νωρίς το μεσημέρι, μετανάστες έφτασαν με βάρκα στην παραλία στο Αγιοφάραγγο, στον Δήμο Φαιστού, όπου και αποβιβάστηκαν.

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