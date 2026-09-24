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ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία: Νεκροί εργάτες στο Χάρκοβο - Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

ουκρανια
clock 12:24 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή σε αγρόκτημα στην περιοχή του Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, το πρωί της Πέμπτης (24/09), δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεργκέι Κορέτσκι, μετά από ένα κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα.

«Το πρωί, ένα drone έπληξε μια γεωργική επιχείρηση, σκοτώνοντας επτά άτομα και τραυματίζοντας 10», έγραψε ο Κορέτσκι στο Telegram.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεχ Σινεχούμποφ άλλοι οκτώ εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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