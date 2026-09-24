Ξεκίνησε επί Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται σήμερα: Το υψηλότερο φράγμα στον κόσμο

Στις όχθες του ποταμού Βαχς, στο Τατζικιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στον κόσμο. Πρόκειται για το φράγμα Rogun, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1976, όταν το Τατζικιστάν αποτελούσε ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η ανάπτυξη του έργου για περίπου δύο δεκαετίες. Ωστόσο, το σχέδιο επανήλθε και το 2016 η κυβέρνηση του Τατζικιστάν ανέθεσε στην ιταλική εταιρεία Salini Impregilo, η οποία σήμερα ονομάζεται Webuild, την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση της κατασκευής. Το φράγμα βρίσκεται λίγο περισσότερο από 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντουσάνμπε και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Θα φτάσει τα 335 μέτρα ύψος

Το Rogun έχει σχεδιαστεί ώστε να φτάσει σε ύψος τα 335 μέτρα. Εάν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα γίνει το υψηλότερο φράγμα στον κόσμο, ξεπερνώντας το Jinping-1 στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας. Η κατασκευή εκτείνεται σε μήκος περίπου 660 μέτρων στο φαράγγι, ενώ το έργο περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίκτυο υποδομών που βρίσκεται μέσα και κάτω από το βουνό. Το μέγεθος της κατασκευής έχει ως στόχο όχι μόνο την αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων νερού, αλλά κυρίως την αξιοποίηση της ροής του Βαχς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το υδροηλεκτρικό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί με έξι τουρμπίνες, συνολικής ισχύος περίπου 3,6 GW. Δύο από αυτές έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του σταθμού αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Τατζικιστάν. Σύμφωνα με την προεδρία της χώρας, το έργο θα μπορούσε να διπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία του Τατζικιστάν.

Ο ποταμός που έπρεπε να «μετακινηθεί»

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της κατασκευής ήταν η διαχείριση του ποταμού Βαχς. Αποτελεί παραπόταμο του Αμού Ντάρια, έχει μήκος σχεδόν 800 χιλιομέτρων και η μέση παροχή του φτάνει περίπου τα 600 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή των θεμελίων του φράγματος, οι μηχανικοί σχεδίασαν την εκτροπή του ποταμού μέσω δύο υπόγειων σηράγγων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να κρατήσουν στεγνή την περιοχή όπου θα κατασκευαζόταν η βάση του φράγματος.

Η διαδικασία μπορούσε να πραγματοποιηθεί κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η παροχή του ποταμού είναι χαμηλότερη και οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για τις εργασίες. Πίσω από το φράγμα προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας ταμιευτήρας με χωρητικότητα περίπου 13 κυβικών χιλιομέτρων νερού. Η ποσότητα αυτή θα επιτρέψει την αποθήκευση νερού και την ελεγχόμενη διοχέτευσή του στις τουρμπίνες, ώστε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.

Κόστος περίπου 3,5 δισ. ευρώ

Η κατασκευή του Rogun εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την κυβέρνηση του Τατζικιστάν και την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία έχει χαρακτηρίσει το εργοστάσιο βασικό πυλώνα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το έργο αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Εφόσον ολοκληρωθεί το 2028, το Rogun δεν θα αποτελεί απλώς ένα από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα της Κεντρικής Ασίας. Με ύψος 335 μέτρων, θα διεκδικήσει και την πρώτη θέση στη λίστα με τα υψηλότερα φράγματα του κόσμου.

Πηγή: Gazzetta.gr

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