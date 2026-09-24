Ανδρουλάκης στο TikTok: Κοροϊδία η πρόταση της Ν.Δ. για το άρθρο 86

«Κοροϊδία» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την πρόταση της Ν.Δ. για το άρθρο 86, αναδεικνύοντας τη «βαθιά θεσμική αναξιοπιστία της κυβέρνησης».



Στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok επιχειρεί να αποδομήσει την κυβερνητική πρόταση και περιγράφει τη διαφορετική οπτική του ΠΑΣΟΚ.

«Σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή»

«Άρθρο 86. Τελικά ποιος αποφασίζει για τους υπουργούς; Σήμερα αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Για να παρθεί λοιπόν αυτή η απόφαση χρειάζονται τουλάχιστον 151 βουλευτές. Και ποιος διαθέτει συνήθως τους 151; Η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία» εξηγεί ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας: «Είναι σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή».

@nikos.androulakis Η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

«Τι πρότεινε λοιπόν η Ν.Δ. στην Αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν; Στο πιο κρίσιμο σημείο, τίποτε» προσθέτει.

Αντίθετα, όπως τονίζει, «με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».

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