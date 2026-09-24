Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΗ και Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ)

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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), υπεγράφη στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ την Παρασκευή 18/9.

Η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και για τους δύο οργανισμούς, με αμοιβαία οφέλη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Ηρακλείου και της Λάρνακας.

Στόχος της συμφωνίας είναι η στενή συνεργασία των δύο φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το μνημόνιο προβλέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων σε κρίσιμα ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

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Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για τη διεξαγωγή κοινής έρευνας και τη συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση σχετικών έργων υποδομής.

Στην τελετή υπογραφής, εκπροσωπώντας τη ΔΕΥΑΗ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Βουρεξάκης, ο Γενικός Διευθυντής Μανόλης Κοσμαδάκης, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Πόπη Τζαβλάκη, ο Οικονομικός Διευθυντής Σοφοκλής Φουκαράκης και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Από την πλευρά του ΕΟΑΛ το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο Γενικός Διευθυντής Σοφοκλής Χριστοδουλίδης. η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Αργυρώ Φιλαρέτου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εκτελεστικά στελέχη του Οργανισμού.

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