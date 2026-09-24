Καραβάτου: «Απατεώνες είχαν πει στη μητέρα μου ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο»

Η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε στον «αέρα» του «Στούντιο 4» ότι επιτήδειοι είχαν τηλεφωνήσει και στη μητέρα της, με αφορμή ένα θέμα που αφορούσε τους τρόπους που απατεώνες ξεγελούν τους πολίτες και τους αποσπούν χρήματα.

«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», αποκάλυψε αρχικά η παρουσιάστρια μετά το 1.30 λεπτό, για τη μητέρα της η οποία δε βρίσκεται πια στη ζωή.

«Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα», πρόσθεσε

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