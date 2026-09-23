Εκπαιδευτικές δράσεις για την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη» ΠΓΕ στους Δήμους της Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τους Δήμους Ηρακλείου και Βιάννου, Ρεθύμνου, Φαιστού και Χερσονήσου διοργανώνουν εκπαιδευτική ενημέρωση για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti” ΠΓΕ.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στον Δήμο Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκπαί-δευση με θέμα: «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ, στο ελαιουρ-γείο και την τυποποίηση». Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 μ.μ , στην αίθουσα συνε-δριάσεων της Ένωσης Ηρακλείου (Λ. 62 Μαρτύρων 146), και απευθύνεται σε ελαιουργούς και τυ-ποποιητές. Η δράση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανε-πιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και την Ένωση Ηρακλείου.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στον Δήμο Βιάννου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Εμπά-ρου, στις 17:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκπαίδευση με θέμα «Η Ποιότητα του Εξαι-ρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ» στους ελαιοπαραγωγούς. Η δράση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Βιάννου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εμπάρου.

Το Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026, στον Δήμο Ρεθύμνου, στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ρεθύμνου, στα Τρία Μοναστήρια, στις 10:30 π.μ., θα πραγματοποι-ηθεί εκπαιδευτική δράση με θέμα «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ, στο ελαιουργείο και την τυποποίηση». Από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου.

Την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2026, στον Δήμο Φαιστού, στο Πνευματικό Κέντρο Ζαρού, στις 17:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση με θέμα «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου

Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ» στους ελαιοπαραγωγούς. Η δράση διοργανώνεται από την Περιφέ-ρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Φαι-στού και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαρού.

Την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2026, στον Δήμο Χερσονήσου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκπαίδευση με θέμα: «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ» στους ελαιοπαραγωγούς. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 μ.μ , Αίθουσα Αγροτικού Συνεται-ρισμού Επισκοπής και απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς. Η δράση διοργανώνεται από την Περιφέ-ρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Χερ-σονήσου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής.





Θεματολογία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις για την ποιότητα του ελαιόλαδου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τις ορθές πρακτικές κατά την ελαιοκαλλιέργεια, όπως η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η φυτοπροστασία και η συνολική διαχείριση του ελαιώνα. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκομιδή, τη μεταφορά, την ελαιοποίηση, την αποθή-κευση και την τυποποίηση για την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση για την επιμόλυνση του ελαιόλαδου από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ορυκτέλαια, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίδειξη γευσιγνωσίας για την οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».





Ολοκλήρωση δράσεων στην Αγία Βαρβάρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στους ελαιοπαραγωγούς στον δήμο Γόρτυνας, όπου παρευρέθηκαν ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλ-λαγής, ο Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρεια Κρήτης, ο Εμμα-νουήλ Λαγουδάκης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, η Αικατερίνη Τσιμπλοστε-φανάκη, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρούβα.





Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, αναφέρει: «Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή πράξη στον ελαιοκομικό τομέα. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις, δίνουμε

στους παραγωγούς και στους επαγγελματίες του κλάδου τη δυνατότητα να ενημερώνονται για σύγ-χρονες πρακτικές και να αξιοποιούν την επιστημονική γνώση προς όφελος της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του κρητικού ελαιολάδου. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία σε συνδυασμό με την επιστημονική συμβολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενισχύουν ουσιαστικά την προσπάθειά μας να στηρίξουμε την παραγωγή, να διασφαλίσουμε την ποιότητα και να δημιουργήσουμε ακόμη με-γαλύτερη προστιθέμενη αξία για το κρητικό ελαιόλαδο».

Φορείς υποστήριξης

Τις ενημερωτικές δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιη-τών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολά-δου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.

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