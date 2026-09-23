Σκληρή επίθεση ΗΠΑ στους ηγέτες του Σουδάν: «Κυβερνούν διά της βίας των όπλων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξαπέλυσε χθες Τρίτη σφοδρή κριτική κατά των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στο Σουδάν, κατηγορώντας τες ότι δεν έχουν επιδείξει ουσιαστική διάθεση για την εφαρμογή άμεσης ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι ούτε οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) ούτε οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποτελούν νόμιμη συνταγματική εξουσία, τονίζοντας ότι οι ηγεσίες τους «κυβερνούν διά της βίας των όπλων και μόνο». Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από τις δύο πλευρές να αποδεχθούν ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός χωρίς προϋποθέσεις και να συμμετάσχουν σε πολιτικό διάλογο που θα οδηγήσει σε μετάβαση προς πολιτική διακυβέρνηση.

Ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των RSF ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και συνεχίζεται, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας.







«Ούτε οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, ούτε οι ηγέτες τους αντίστοιχα δεν αποτελούν νόμιμη και συνταγματική κυβέρνηση στο Σουδάν: κυβερνούν διά της βίας των όπλων και μόνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να χορηγήσει θεώρηση διαβατηρίου στον de facto πρόεδρο του Σουδάν, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, προκειμένου να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ και να συμμετάσχει στη ΓΣ, ενημέρωσαν νωρίτερα χθες δυο διπλωματικές πηγές το Γαλλικό Πρακτορείο.

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