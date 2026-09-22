Έρχεται «μεγάλος αδερφός»; Τι είναι η ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ - Οι προβληματισμοί

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ αποτελεί την απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ταυτοποίηση», αναφέρει η επίσημη σελίδα της Κομισιόν, για τη νέα πρωτοβουλία που σχεδιάζεται για να επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, τόσο διαδικτυακές όσο και εκτός διαδικτύου, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται ψηφιακά έγγραφα, καθώς και να δημιουργούν δεσμευτικές υπογραφές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εφαρμογή για smartphone περιέχει την κρατική ταυτότητα, την άδεια οδήγησης, το δίπλωμα και άλλα επαληθευμένα έγγραφα ενός ατόμου σε ένα μέρος και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί και στις 27 χώρες της ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει, μεταξύ των πλεονεκτημάτων ότι, οι ευρωπαίοι πολίτες:

ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες

προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς οι χρήστες κοινοποιούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία

βελτιωμένη κυβερνοασφάλεια χάρη στα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας

ενισχυμένη πρόληψη της απάτης για τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις

μειωμένη διοικητική επιβάρυνση και χαμηλότερο κόστος πιστοποίησης πελατών για τις επιχειρήσεις

δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από όλους χάρη στην ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση

Οι προβληματισμοί

Παρά τα παραπάνω οφέλη, πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν την ανησυχία τις δικλείδες ασφαλείας. Λένε ότι δεν είναι έτοιμες και ότι ένα σύστημα σχεδιασμένο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα μπορούσε αντίθετα να διευκολύνει την παρακολούθηση των Ευρωπαίων.

Συγκεκριμένα, ομάδες για τα ψηφιακά δικαιώματα προειδοποιούν ότι η τεχνολογία και οι δικλείδες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία της δεν είναι έτοιμες και ότι το πορτοφόλι θα μπορούσε να γίνει ακριβώς το είδος του εργαλείου επιτήρησης που σχεδιάστηκε για να αποτρέψει.

«Βρισκόμαστε ίσως στο 50-60% των τεχνικών προτύπων που απαιτούνται για την κατασκευή αυτού του πορτοφολιού», λέει ο Thomas Lohninger, εκτελεστικός διευθυντής της αυστριακής ομάδας ψηφιακών δικαιωμάτων epicentre.works και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της European Digital Rights (EDRi). «Το άλλο 40% δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Δεν υπάρχουν».

Πηγή: reader.gr

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