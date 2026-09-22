Η Κίνα δείχνει το βιομηχανικό μέλλον: Ρομπότ, AI, τσιπ και επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων

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Η Παγκόσμια Συνέλευση Κατασκευής 2026 μετατρέπει την ανατολική Κίνα σε βιτρίνα της νέας βιομηχανικής εποχής.

Δεν είναι απλώς μία ακόμη διεθνής έκθεση τεχνολογίας. Η Παγκόσμια Συνέλευση Κατασκευής (World Manufacturing Convention – WMC) 2026, που πραγματοποιείται στο Χεφέι της επαρχίας Ανχούι στην ανατολική Κίνα, επιχειρεί να παρουσιάσει στην πράξη το πώς διαμορφώνεται η βιομηχανία των επόμενων δεκαετιών.

Η διοργάνωση, που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 23, έχει ως βασικό θέμα την «Ευφυή Κατασκευή για ένα Καλύτερο Μέλλον». Περισσότερες από 900 επιχειρήσεις συμμετέχουν στην έκθεση, ενώ οι διεθνείς συμμετοχές ξεπερνούν τις 50 χώρες και περιοχές.

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Στις εγκαταστάσεις των 70.000 τετραγωνικών μέτρων παρουσιάζονται τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να ανήκουν περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: ανθρωποειδή ρομπότ, αυτόνομα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρικά και «έξυπνα» αυτοκίνητα, ημιαγωγοί, κβαντικές τεχνολογίες και αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.

Και το σημαντικότερο: πίσω από την τεχνολογική επίδειξη βρίσκονται επενδύσεις. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου είχαν υπογραφεί συμφωνίες για 790 έργα συνολικής αξίας 363,41 δισ. γιουάν, περίπου 54,2 δισ. δολάρια.

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Από την παραγωγή στην τεχνολογική αυτονομία

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της κινεζικής ChangXin Memory Technologies (CXMT), η οποία ανακοίνωσε ότι η νέα, πέμπτης γενιάς πλατφόρμα DRAM πέρασε στη μαζική παραγωγή. Η εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει εγχώριες δυνατότητες σε έναν κρίσιμο τομέα της παγκόσμιας τεχνολογίας.

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Την ίδια ώρα, η Ανχούι εξελίσσεται σε σημαντικό βιομηχανικό κόμβο για ηλεκτρικά οχήματα, ημιαγωγούς, ρομποτική και κβαντικές τεχνολογίες. Μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 2026, η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην επαρχία αυξήθηκε κατά 27,5%, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κατά 28,6% και των ρομπότ κατά 32,8%.

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Το μήνυμα από το Χεφέι είναι σαφές: η Κίνα δεν παρουσιάζει πλέον μόνο προϊόντα που κατασκευάζονται μαζικά. Επιχειρεί να ελέγξει όλο και μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογίας, της έρευνας, της παραγωγής και των βιομηχανικών αλυσίδων που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα στοιχεία της 21ης Σεπτεμβρίου δείχνουν 790 συμφωνίες συνολικής αξίας 363,41 δισ. γιουάν (47,5 δισ. ευρώ)

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