Θάνατος Μαζωνάκη: Διευκρινίσεις ΙΣΑ για την κατηγορούμενη γιατρό

Διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία σε βάρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Συλλόγου, στον ΙΣΑ δεν υπάρχει καμία έγγραφη καταγγελία, που να αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της συγκεκριμένης γιατρού στο Κολωνάκι, που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη. Ωστόσο, το 2014 είχε υποβληθεί έγγραφη αναφορά από γονέα ανήλικης ασθενούς που αφορούσε τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης για την ψυχική υγεία του παιδιού.

Για το περιστατικό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ είχε επιληφθεί της καταγγελίας και είχε λάβει απόφαση να παραπέμψει την ιατρό ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Σύλλογος σημειώνει ότι, κατά την προφορική ενημέρωση μεταξύ συναδέλφων, ο επικεφαλής υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίας έδωσε εντολή για να πραγματοποιηθεί άμεσος και απροειδοποίητος έλεγχος.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με την λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ. Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με την χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλή υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο. Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα».