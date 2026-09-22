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ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε δύο νεαρούς - Επτά συλλήψεις

βία
clock 20:54 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χειροπέδες σε επτά νεαρούς πέρασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στην περιοχή της Κηφισιάς, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα επτά αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών φαίνεται ότι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάνναβη, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους έγινε την περασμένη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η 'Αμεση Δράση δέχθηκε κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο κοντά στο 'Αλσος Κεφαλαρίου.

Ομάδες ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιο επεισόδιο, αλλά υπήρχαν συγκεντρωμένα νεαρά άτομα κοντά σε εγκαταλελειμμένα κτήρια, στην περιοχή. Οι νεαροί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να διαφύγουν αφήνοντας στο σημείο δύο σχολικές τσάντες, αλλά οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Στο πλαίσιο του αστυνομικού ελέγχου, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκαν μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

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