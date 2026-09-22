Η παγίδα της αποποίησης: Που καταλήγει η κληρονομιά αν πείτε "όχι"

Μια από τις πιο συχνές παρεξηγήσεις γύρω από το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι η πεποίθηση ότι μέσω της αποποίησης μπορούμε να «χαρίσουμε» το μερίδιό μας σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική: η αποποίηση δεν αποτελεί μέσο επιλεκτικής μεταβίβασης περιουσίας.

Όταν ένας κληρονόμος αποποιείται, ο νόμος τον αντιμετωπίζει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να ορίσει τον επόμενο κάτοχο των περιουσιακών στοιχείων.

Το μερίδιό του περνά αυτόματα στους επόμενους κατά σειρά συγγενείς (βάσει της εξ αδιαθέτου διαδοχής) ή στους αντικαταστάτες που ορίζει η διαθήκη, αν υπάρχει.

Αυτό κρύβει δύο σημαντικούς κινδύνους:

Η περιουσία μπορεί να καταλήξει σε άτομα που δεν επιθυμείτε, αντί για το πρόσωπο που είχατε στο μυαλό σας.Μεταφέρετε αυτόματα το βάρος στους δικούς σας ανθρώπους. Αν αποποιηθείτε μια κληρονομιά με χρέη, αυτά μεταβιβάζονται αμέσως στα παιδιά σας (ακόμη και αν είναι ανήλικα) ή στα αδέλφια σας, τα οποία θα πρέπει επίσης να κινηθούν δικαστικά και εντός αυστηρών προθεσμιών (συνήθως 4 μηνών) για να αποποιηθούν με τη σειρά τους.

Αν ο πραγματικός σας στόχος είναι να κατευθύνετε την περιουσία σε ένα συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας, η σωστή διαδικασία δεν είναι η αποποίηση.

Θα πρέπει πρώτα να γίνει αποδοχή της κληρονομιάς και, στη συνέχεια, η μεταβίβαση του μεριδίου μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή ενός δικηγόρου ή συμβολαιογράφου είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

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