Ρόδος: ΕΔΕ για τον θάνατο του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) διέταξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

Παράλληλα τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εκφράζει η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

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