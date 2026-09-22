Ηράκλειο: Υποχώρησε μπαλκόνι στη Χανιόπορτα – Έντονη ανησυχία για τα παλιά κτίρια (εικόνες)

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Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά του Ηρακλείου, μετά από ξαφνική κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικία επί της οδού Ηλέκτρας, στην περιοχή πάνω από το Στάδιο, στην περιοχή της Χανιόπορτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεγάλα κομμάτια τσιμέντου και σοβάδων αποκολλήθηκαν από τον όροφο του κτιρίου και κατέληξαν με ορμή στο οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο.

Από καθαρή τύχη εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν κάποιος πεζός, αποφεύγοντας έτσι έναν ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της Πολεοδομίας για να εκτιμήσει τη στατικότητα του κτιρίου και τον κίνδυνο περαιτέρω αποκολλήσεων.

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Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων καταρρεύσεων σε παλιές και ασυντήρητες οικοδομές του Ηρακλείου, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση πολλών ακινήτων στην πόλη.

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