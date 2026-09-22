Θλίψη στην Ένωση Δημάρχων Κρήτης για την απώλεια του Ευάγγελου Χνάρα

Η Ενωση Δημάρχων Κρήτης εκφράζει την βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Θερίσου Ευάγγελου Χναρα που έφυγε από τη ζωή. Ο Ευάγγελος Χναρας υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια και αφοσίωση έχοντας εκλεγεί δήμαρχος για πρώτη φορά το 1998 και επανεξελέγη το 2002.

Σε όλη τη διαδρομή του στα κοινά συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια για την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου του, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην Αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Η Ενωση Δημάρχων Κρήτης αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του και εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συμπολίτες του. Η παρακαταθήκη των ανθρώπων που υπηρέτησαν την Τ.Α.με ήθος προσφορά και αίσθημα ευθύνης παραμένει ζωντανή

Ο πρόεδρος Γιάννης Κουράκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: