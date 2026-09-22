Λιάγκας: Η διάψευση για το υποτιθέμενο ρετιρέ των 2 εκατ. ευρώ

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Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από ανάρτησή του διέψευσε ότι έχει αγοράσει πολυτελές ρετιρέ στον Riviera Tower στο Ελληνικό, μετά από δημοσίευμα που συνέδεσε το όνομά του με ακίνητο αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ

Ο παρουσιαστής απάντησε ο ίδιος στην πληροφορία, δημοσιεύοντας το σχετικό δημοσίευμα σε Instagram Story.

«Σοβαρή δημοσιογραφία! Προφανώς και δεν έχω πάρει κανένα σπίτι σε κανέναν πύργο!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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