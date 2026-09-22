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Ξεσπά η μητέρα του Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου»

μαζωνακης - γονεις
clock 11:00 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεκατρείς ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η μητέρα του, Κλειώ, έκανε μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση για την απώλεια του παιδιού της.

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ήταν τα λόγια της Κλειώς Μαζωνάκη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η Κλειώ Μαζωνάκη βιώνει αυτές τις ημέρες μια αδιανόητα δύσκολη πραγματικότητα. Από τη μία βρίσκεται αντιμέτωπη με την απώλεια του γιου της και από την άλλη με τα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εκείνος έφυγε από τη ζωή.

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