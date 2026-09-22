Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: "Εύχομαι να δικαιωθεί, να ησυχάσουμε όλοι"

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε εμφάνισή της θυμήθηκε μαζί με το κοινό τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένα τραγούδι που είπαν μαζί το 2009.

«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», είπε η τραγουδίστρια φανερά φορτισμένη.

«εύχομαι να δικαιωθεί και να ησυχάσουμε όλοι», πρόσθεσε.

#ΓιωργοςΜαζωνακης #ΝατασαΘεοδωριδου ♬ πρωτότυπος ήχος - tlifegr @tlifegr 🎙️✨ Μια ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη έκανε από την σκηνή του θεάτρου Άλσος η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά την διάρκεια της συναυλίας. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη παίζοντας ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια που τραγουδούσαν μαζί! 🔗 Διάβασε περισσότερα στο tlife.gr Βίντεο: Πέτρος Χόντος/ TLIFE #tlife

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