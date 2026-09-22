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Θεοδωρίδου για Μαζωνάκη: "Εύχομαι να δικαιωθεί, να ησυχάσουμε όλοι"

μαζωνακης
clock 09:00 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η  Νατάσα Θεοδωρίδου σε εμφάνισή της θυμήθηκε μαζί με το κοινό τον Γιώργο Μαζωνάκη και ένα τραγούδι που είπαν μαζί το 2009. 

«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», είπε η τραγουδίστρια φανερά φορτισμένη.

«εύχομαι να δικαιωθεί και να ησυχάσουμε όλοι», πρόσθεσε.

@tlifegr 🎙️✨ Μια ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη έκανε από την σκηνή του θεάτρου Άλσος η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά την διάρκεια της συναυλίας. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη παίζοντας ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια που τραγουδούσαν μαζί! 🔗 Διάβασε περισσότερα στο tlife.gr Βίντεο: Πέτρος Χόντος/ TLIFE #tlife #ΓιωργοςΜαζωνακης #ΝατασαΘεοδωριδου ♬ πρωτότυπος ήχος - tlifegr

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Νατάσα Θεοδορίδου Γιώργος Μαζωνάκης
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